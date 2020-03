Bajen-kaptenen har varit med på resan mot toppen: "Det var en 'bumpy ride'"

Intervjun med Jeppe Andersen gjordes i februari på Hammarbys träningsläger, innan coronavirusets utbrott.

Jeppe Andersen, 27, har varit med på Hammarbys resa senaste åren, från att vara ett mittenlag till topplag i allsvenskan. Andersen var sportchefen Jesper Janssons första värvning och ser stora skillnader mellan laget han kom till sommaren 2017 och det laget han representerar nu.

- Jag kom till klubben för två och ett halvt år sedan med Jakob Michelsen som tränare och det var en annorlunda klubb att komma till från Danmark. Det var mycket press och mycket publik, samtidigt som vi inte hade det bästa spelet, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Jag tror inte att vi, under mitt första halvår i Hammarby, vann två matcher i rad. Det var en ”bumby ride” första halvåret, men sedan kom Billborn (Stefan) och del nya spelare in. Nu har det under senaste åren gått åt rätt håll och det har varit en rolig resa att vara med på. Det har varit succé på succé senaste åren, det har varit kul.

Andersen är dessutom numera lagkapten, ihop med David Fällman, i Hammarby.

- Jag tycker att det är roligt. Jag har varit lagkapten en gång tidigare och det var bara i sju matcher innan jag blev skadad och sedan gick till Hammarby. Det är klart att det är något man måste vänja sig vid, då det följer ett visst ansvar med att vara lagkapten, men jag skulle inte säga att jag gör så mycket annorlunda gentemot tidigare. De har valt mig av en anledning och då vill jag inte ändra på för mycket utifrån mitt bidrag till laget. Jag har därmed inte ändrat på så mycket under min tid som lagkapten, men jag gillar det. Man får ju en viss status som lagkapten också och det är kul.

Vilken typ av lagkapten är du?

- Jag skulle säga att det är mest på planen som jag försöker ta mycket ansvar, prata och ibland skrika på de andra. Utanför planen har vi andra som pratar lite mer än vad jag gör och är bättre på att ta ordet i omklädningsrummet. Det är inte så att jag inte kan göra det, men David (Fällman) är bra på det.

Andersen skrev i fjol på ett nytt kontrakt till sommaren 2023, men uttalade sig samtidigt så sent som under hösten 2018 för FotbollSthlm om att han har några ”drömländer” som han skulle vilja spela i, främst Italien eller Spanien. Då är bara frågan hur den drömmen står sig i dag?

- Jag vet inte om den lever, men man ska aldrig säga aldrig i fotbollen, då det kan gå snabbt, men just nu tänker jag inte på det så mycket. Jag är väldigt nöjd med att vara i Hammarby och bo i Sverige. Det är det som jag tänker på nu, men om det skulle komma ett erbjudande utifrån kollar man på det, men det är inget jag strävar efter nu.

Andersen menar att han ser sig själv i Hammarby en tid framöver.

- Nu har jag tre år kvar på kontraktet och från min sida skulle jag lätt kunna stanna de tre åren, men man vet aldrig vad som händer inom fotbollen. Just nu har jag inga planer på att gå någonstans.

Har du trivts bättre i någon klubb?

- Nej, det har jag inte faktiskt. Jag tror det beror mycket på att jag har en svensk flickvän också, samtidigt som jag även har hennes familj. Det gör att man känner sig trygg och hemma, samtidigt som jag tycker om att bo i Stockholm och att komma till Årsta och träna. Sedan gillar jag Hammarby.

27-åringen saknar heller inte hemlandet Danmark så mycket, främst familj och vänner.

- Jag vet inte om det är Danmark jag saknar, mer familjen och kompisar. Annars är det typ samma här, den enda skillnaden är typ att man inte kan gå till en vanlig kiosk och köpa alkohol och sådant. Det är väl skillnaden mellan Danmark och Sverige, men det är klart att jag saknar Danmark ibland, även om det mest är familj, kompisar och sådana saker.

Är det hetare att spela i Sverige?

- Det händer ofta i Superligan att du spelar matcher med runt 3000 på läktaren, medan det inte händer så ofta i Sverige, i varje fall om du inte spelar i Hammarby. Då är det ofta ett tryck som gör att man blir mer motiverad som spelare. På det sättet är det jätteroligt att spela i Sverige.

Nu ser han fram emot att få spela matcher igen. Andersen tror att Hammarby kan ta SM-guld 2020.

- Det är ingen tvekan om vilken målsättning vi har inför säsongen, det är att gå för SM-guldet. Jag tycker att allt annat inte är ambitiöst om man tittar på senaste två åren. Förra året hade det lika väl kunnat vara vi som hade vunnit. Vi har haft lika många poäng som Malmö senaste två åren och det visar hur långt vi har kommit. Det finns ingen tvekan om att vi ska gå för SM-guldet i år.