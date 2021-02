Bajen-löftets stora mål under 2021: "Jag gör allt för att komma dit"

Nyligen förlängde han sitt kontrakt med Hammarby och han tillhör klubbens A-lag under försäsongen, efter att förra året ha matchats i samarbetsklubben IK Frej (numera Stockholm Talangfotbollsförening) i ettan. Vad som händer med Mayckel Lahdo under 2018? Enligt tränaren Stefan Billborn är han med och konkurrerar om speltid i allsvenskan redan i år, och nämnda samarbetslaget ger Bajen möjlighet att spela Lahdo både i högsta serien och ettan.

Under söndagen gjorde yttern sitt första mål för Hammarbys A-lag, i 2-1-segern över Brage. Lahdo drev in från kanten och förbi ett antal motståndare innan han dundrade in bollen i främre hörnet från en position utanför straffområdet. En favoritsituation för 18-åringen, enligt honom själv.

Hittills är talangen också nöjd med säsongsinledningen som helhet.

- Det har känts bra. Jag är väldigt glad och tacksam över att jag få vara med A-laget. Det är bara för mig att göra min grej och så får jag se vad som händer, säger Lahdo.

Hur känns nivån?

- Det är en hög nivå. Alla här är bra. Men det är bara att köra på.

- Jag är glad över att vara här och jag ska göra mitt bästa för att prestera i varje situation och vid varje tillfälle som ges. Sen får jag se vad det blir av det.

Lahdo säger sig inte veta om han kommer spela med Hammarbys A-lag, Stockholm Talangfotbollsförening eller både och under 2021.

- Jag är här nu och sen får vi se var jag känner att jag kan få bäst utveckling. Det beror ju på hur jag presterar. Gör jag det bra tror jag att det finns en stor chans att jag får spela här.

Att få debutera i allsvenskan under året är hur som helst ett mål som Lahdo har.

- Jag gör allt för att komma dit.

Och han tror att han skulle kunna vara tillräckligt bra för spel i allsvenskan.

- Ja, jag tycker faktiskt att jag kan klara av det. Men som sagt, vi får se vad som händer.

Vad drömmer du annars om att uppnå under din karriär?

- Jag drömmer så klart om att bli så bra som möjligt och nå de största ligorna. Men just nu är mitt fokus på Bajen.

Har det varit på tapeten för dig att flytta utomlands i tidig ålder?

- Nej. Jag vill slå igenom här först och sen får vi se vad som händer, säger Lahdo.