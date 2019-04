Bajen lyckligt efter derbysegern - hakade på i toppen: "Nu börjar säsongen för oss"

Hammarby besegrade under söndagen Djurgården med 2-1 i årets första allsvenska Stockholmsderby på Tele2 Arena. Bajen ledde med 2-1 efter en fartfylld första halvlek, medan andra halvan av matchen förblev mållös. Det var därmed Bajens andra seger den här säsongen och en positiv reaktion för laget efter en tung 4-1-förlust i förra veckan mot Malmö FF på Stadion.

- Jag är väldigt glad över att vi vann. Förhoppningsvis kan folk glömma Malmö-matchen nu, säger Vidar Örn Kjartansson och fortsätter:

- Vi har inte riktigt presterat så bra den här säsongen. Jag hoppas att det här kan ge oss extra energi.

Anfallskamraten Imad Khalili håller med.

- En skön vinst. Ouff... det här var en jätteviktig seger. Vi har haft mycket bollinnehav tidigare men inte riktigt fått utdelning. Någon gång skulle det vända och skönt att det gjort det nu, säger anfallaren.

Khalili erkänner att det var mycket press på laget inför matchen.

- Ja, det var det. Men vi levererade efter det. Vi var taggade inför. Det var ju ett derby. Man skruvar på det lite extra.

Muamer Tankovic lyfter framför allt lagets prestation i första halvan av matchen.

- Det var en bra första halvlek. Vi spelade bra fotboll i första halvlek och satte hög press på dem, så de fick inte spela sig ur. Jag tycker inte att de skapade så mycket. Jag tycker att vi skapade de farligaste lägena under hela matchen och i andra halvlek blev det en typisk derbymatch. Då var det mest att försvara sig och inte släppa igenom dem. De skapade inte något farligt, säger han.

Kjartansson anser att dagens seger var ett ”statement” inför fortsättningen, samtidigt som Nikola Djurdjic menar att säsongen startade för laget i går.

- Nu hoppas jag att vi kan glömma de två dåliga matcherna som vi haft den här säsongen, mot Helsingborg och Malmö. Nu kan vi bara fokusera på att ta med oss de positiva bitarna i vårt spel och vi har mycket tid på oss att tänka inför nästa match. Det här var bra för alla. Vi har gjort något av ett "statement" nu, säger Kjartansson.

- Det känns väldigt bra. Fantastiskt. Jag menar att säsongen startade för oss i dag, säger Djurdjic.

Varför börjar den nu?

- Vi har inte varit där de första tre-fyra veckorna. Vi har inte tagit tillräckligt med poäng och vi har inte spelat Hammarby-fotboll. Jag känner att säsongen börjar nu. Och det är känslan vi hade i omklädningsrummet efteråt också. Nu kan det bara gå uppåt.

Hammarby ställs härnäst på söndag mot Örebro på Behrn Arena. Matchen börjar klockan 17.30 och sänds på C More Fotboll och streamat på C More.