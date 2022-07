Bajen-stjärna välkomnar nyförvärven: "Har varit en speciell situation"

Senaste dagarna har Hammarby gjort klart fem nyförvärv: David Concha (CD Badajoz), Pavle Vagic (Rosenborg), Nathaniel Adjei (Hammarby TFF) - och bara minuter innan avsparken mot IFK Göteborg på måndagskvällen presenterades både Abdelrahman Saidi (Degerfors) samt Shaquille Pinas (Ludogorets).

Välkomna tillskott för Bajen, som framförallt offensivt har haft en tunn trupp sedan Williot Swedberg och Mayckel Lahdo sålts till Celta Vigo respektive AZ Alkmaar. Gustav Ludwigson ser nu fram emot den ökade konkurrenssituationen.



- Det är jättebra. Vi behöver kvalitetsspelare och det har vi fått in nu. Man måste ha det om man ska vara med och slåss i toppen, kunna förändra samt ha olika spelartyper på planen. Det är bara uppskattat och jag välkomnar det. Nu ska vi försöka få in dem i gänget och göra den resan så smärtfri som möjligt, säger Ludwigson till Fotbollskanalen.

Känslan utifrån har varit att ni känts lite tunna senaste matcherna. Hur har ni själva upplevt det?

- Absolut har det varit så. Det har varit mycket spekulationer och skriverier. Det har försvunnit spelare samtidigt som det inte kommit in nya, och det är väl lite nackdelen med transferfönstret som det ser ut. Det har varit en speciell situation, men vi har försökt samla oss och jobba ännu hårdare samt slipa på detaljer. Det har gett resultat. Det tycker jag att vi visar i dag.

"Speciell situation". Hur påverkade det gruppen?

- Vi tappade två bra spelare, så bara det blir ett tapp. Det är sportsligt, men det är också känslan av att man vet att vi behöver fylla på - men vi kan inte (svenska övergångsfönstret öppnar 15 juli, reds. anm). Det är kanske mest jobbigt för Marti (Cifuentes, huvudtränare) och Jesper (Jansson, sportchef), men jag tycker vi har hanterat det bra.

Vad kan det få för effekter när fem nya spelare nu kommer in?

- Det är lite ovanligt att det kommer in så mycket nytt under pågående säsong. Men som sagt, det är upp till oss andra som är här att få in dem. Vi är bara glada över förstärkningar, nu ska vi få dem att känna sig hemma. Men det kommer att ta tid och säkert olika lång tid för dem, men vi ska göra allt vi kan för att hjälpa dem.

Matchen mellan Hammarby-IFK Göteborg slutade 3-0.