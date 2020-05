Bajen-tränaren: "Än så länge förbereder vi oss för en säsong utan Zlatan"

Zlatan Ibrahimovic, 38, höll igång med Hammarby under träningsuppehållet i Italien. Ibrahimovic, som är delägare i Hammarby, återvände dock sedan till Milano igen, men är nu tillbaka i Stockholm efter skada på träning med Milan. Däremot förväntas han snart återvända till Italien igen för fortsatt träning och rehabilitering, då ligaspelet förväntas dra igång igen den 20 juni i år.

Ibrahimovic har samtidigt ett utgående avtal med Milan, som sträcker sig till den sista juni i år, och därmed har det senaste tiden skrivits friskt om svenskens framtid. Flera italienska medier har uppgett att 38-åringen inte har någon framtid i Milan, samtidigt som Bajens sportchef Jesper Jansson har öppnat för att det finns en chans att 38-åringen skriver på för Bajen.

Hammarbys assisterande tränare Joachim Björklund vågar inte spekulera i om Ibrahimovic möjligen kan förstärka truppen under den kommande allsvenska säsongen.

- Det är faktiskt ingenting jag tänker på, då det inte ligger på oss att påverka det. Han vet att han är välkommen till klubben från vår sida och det är jag övertygad om att han vet, då jag har sagt det till honom, säger Björklund till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Jag tror också att han kände sig väldigt välkommen när han var här, men hur han gör ligger bara på honom. Det känns dumt att spekulera i det, men än så länge förbereder vi oss för en säsong helt utan Zlatan. Vi har ingen annan plan. Vi har inte tränat på två olika sätt om vi skulle få in Zlatan mitt under säsongen. Vi är förberedda för en säsong i allsvenskan utan Zlatan Ibrahimovic och vi känner att vi har jättemånga bra spelare ändå. Oavsett vad som händer, så känns det just nu bra.

Björklund hymlar dock inte om att Ibrahimovic tillförde mycket på Bajens träningar.

- Det blev lite extra intensitet, speciellt under de veckorna. Vi fick faktiskt ta ledigt under två veckor, då träningarna var för dåliga efter beskedet om att cupen och allsvenskan skjuts upp. Vi körde ungefär tre veckor till, men ville sedan vänta in i det sista med en paus, då det var snack om att stänga ner Stockholm. Därför fortsatte vi att köra på så långt det gick för att inte få en påtvingad ledighet senare, men sedan kände vi efter ett tag att man inte ska träna på att vara dålig, säger han.

Björklund fortsätter:

- Jag förstår spelarna, att det var svårt att förhålla sig till en säsong som inte skulle börja. När vi sedan körde igång var Zlatan med och då fanns det en helt annan tändning och vilja. Man vill inte se ut som en sopa när han är med och han ställer krav på spelarna. Det var hög intensitet och hög koncentration, så det var så som vi ville ha det.

Hur tycker du att det var med all uppståndelse kring Ibrahimovic och träningarna han var med på?

- Det var ingen fara, nu var de ju inte inne på anläggningen. Vi aspirerar ju också på att ha det så, men av egna meriter, så det är ju bra att få lära sig. Nu fick vi en mjukstart på grund av Zlatan och inte på grund av det vi gjort. Vi vill ju ha den uppmärksamheten av egna meriter, så det var ju bra för folk att se att det finns ett par nivåer till i uppmärksamhet, både från fans och media. Det var nog många som lärde sig mycket där runt omkring i klubben, både spelare och övriga organisationen. Vissa saker kan man fortfarande bli bättre på.