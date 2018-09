På måndag tar Hammarby emot IFK Göteborg på hemmaplan. Båda lagen är inne i tunga perioder och Bajen har inte vunnit på fyra raka matcher. Senast föll man hemma mot Elfsborg och då fick ytterbacken Simon Sandberg kliva av efter 20 minuters spel.

När Hammarby på söndagen presenterade sin trupp inför måndagens match står det klart att Sandberg missar mötet.

På sin hemsida skriver Hammarby att han saknas på grund av en överansträngning i ljumsken men hur allvarlig skadan är framgår inte.

Du ser måndagens möte mellan Hammarby och IFK Göteborg på C More Fotboll, Sportkanalen och kan streama det via cmore.se. Avspark 19:00.