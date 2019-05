Bajens glädjebesked: "Tror att hela gänget är spelklara då"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

På söndag ställs Hammarby borta mot Örebro och inför matchen har laget haft skador på flera spelare. Alexander Kacaniklic har missat Bajens tre senaste matcher och i derbyt mot Djurgården fick trion Mads Fenger, Darijan Bojanic och Gianluca Curci samtliga kliva av med skador.

Lägg där till att David Fällman, Nikola Djurdjic och Jeppe Andersen stod över onsdagens träning på grund av sjukdom.

Men på söndag ser Hammarby-tränaren Stefan Billborn ut att ha en full trupp att förfoga över.

- Jag tror att hela gänget är spelklara då. Det ska inte vara någon fara, säger tränaren till FotbollSthlm.

Sedan tidigare har Hammarby trion Kalle Björklund, erge-Junior Martinsson Ngouali och Johan Wiland borta på grund av skador.

Du ser söndagens möte mellan Örebro och Hammarby på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 17:30.