Bajens mardröm - tappade seger till förlust i slutminuterna mot Mjällby

Under lördagen reste Hammarby till Mjällby och Strandvallen för att försöka studsa tillbaka från två raka nederlag då stockholmarna föll tungt mot AIK i derbyt för att senare åka ur svenska cupen mot IFK Göteborg på tilläggstid. Mjällby å sin tur släppte in ett sent mål borta mot IFK Göteborg senast - vilket gjorde att de fick nöja sig med en poäng.

I Hammarby inledde nyförvärvet Paulinho på bänken, däremot var Alexander Kacaniklic och Simon Sandberg tillbaka i startelvan - då ingen av duon var tillgängliga i mötet med IFK Göteborg senaste.

Hammarby skulle få en drömstart på matchen och tog ledningen redan efter knappt en minuts spel, närmare bestämt efter 48 sekunder. Muamer Tankovic lyckades fånga upp en boll - efter en miss från Mjällby-försvaret - innan den ryktesomgärdade mittfältaren elegant rullade in ledningsmålet.

Men mardrömsminuter väntade för gästerna. I den 26:e matchminuten föll en Mjällbys Jacob Bergström i straffområdet efter en duell med Richard Magyar. Domaren Victor Wolf gick ut till linjedomaren för att senare dela ut ett direkt rött till Bajen-försvaren för att sedan peka på straffpunkten. Hammarby-målvakten David Ousted för en magisk TV-räddning. Stockholmsklubben i ledning efter första 45 minuter.

I andra halvlek skulle Mjällby öka tempot. Jonathan Tamimi och Viktor Gustafson ut, David Batanero och Silverholt in. Med kvarten kvar av matchen hade hemmalaget någon halvchans men inte mer än så.

Men med 15 minuter kvar skulle Mjällby få en superchans genom Bergström, men den tilltänkta nicken gick istället via axeln och ut över linjen. Hemmalaget låg sedan på för en kvittering och visst skulle den komma. På ett svepande inlägg kvitterade Mjällby via Jacob Bergström efter en stökig situation i Bajens straffområde - och festen hade bara börjat. Hemmalaget skulle även sätta 2-1 på tilläggstid, genom Moses Ogbu, innan domaren Wolf satte pipan i munnen. Mjällby med säsongens första seger, en tung sådan.

- Det betyder jättemycket såklart, säger målskytten Jacob Bergström till Dplay.

Hammarbys tränare Stefan Billborn var desto mindre glad.

- Vi kan inte göra så mycket mer än att kriga. Vi får försvara alldeles för mycket, vi borde kunna ha gjort det bättre. På det sättet vi släpper in målen, det är inte roligt, säger han till Dplay.

Hammarby ställs härnäst mot Varbergs BoIS samtidigt som Mjällby ställs mot Helsingborgs IF.

Startelvor:

Mjällby: Johansson - Agardius, Björkander, Löfgren, Tamimi, Nilsson, Gustavsson, Gustafson, Löfquist, Sabovic, Bergström

Bajen: Ousted - Sandberg, Fenger, Magyar, Widgren - Andersen, Bojanic - Kacaniklic, Abdul Khalili, Tankovic - Imad Khalili