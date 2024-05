Bajens spelare om banderollen - vill sänka förväntningarna: "Så mycket nytt"

Under onsdagen spelade Hammarbys herrlag borta mot Mjällby. Då föll de grönvita med 3-0. Laget ligger nu nia i en haltande tabell. På nio matcher har Kim Hellbergs mannar skrapat ihop tolv poäng.

Efter förlusten i Blekinge hängdes en banderoll upp på träningsanläggningen Årsta IP, med ett kritiskt budskap riktat mot klubbens ledning.

"Du får aldrig vinnarkultur på planen så länge det är korpennivå på ledningen", stod det på banderollen.

Det var supporterkontot Stockholm Södra som publicerade en bild på banderollen, via Instagram.

För första gången efter att banderollen hängdes upp på Årsta så uttalar sig nu spelartruppen om händelsen.

- Det är klart att det blir frustrerat när vi blandar våra prestationer så som vi gör. Det förstår jag. Vi vill ju göra så bra prestationer som möjligt hela tiden, men just nu kanske vi blandar våra prestationer för mycket, säger Oscar Johansson Schellhas.

- Det tär på supportrarna och det tär även på oss i laget.

Johansson Schellhas tycker att klubben borde ha varit tydligare inför säsongen och försökt att inte göra att folks förväntningar på laget blev så höga.

- Ja det måste man ändå se. Om man ändå kollar på trupp och tränare så är det ny ledarstab och ganska många unga spelare som inte har spelat så mycket allsvensk fotboll och som inte har så mycket rutin, säger han.

- Det är väl också därför som vi blandar och ger i prestationerna, i och med att det är så mycket nya saker. När saker sitter är vi jättebra, men när det inte sitter är vi sämre. Så jag tycker absolut så. Förväntningar ska man alltid ha, men hur högt ställda de ska vara… ja det är svårt.

Under torsdagen lämnade vd:n Richard von Yxkull en skriftlig kommentar, via presschefen Lukas Lundberg.



"Jag har sett banderollen och förstår självklart frustrationen. Revanschlusten inom hela Hammarby är enorm och vårt fokus just nu är att ge laget bästa möjliga förutsättningar inför söndagens derby".

Fotbollskanalen sökte von Yxkull, ställde följdfrågor via Hammarby och bad om en intervju med vd:n. Men beskedet Bajen gav var att svaret ovan var det enda von Yxkull gav i dagsläget och att han inte var tillgänglig för en intervju.