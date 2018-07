Bakslag för ÖFK – Aiesh missar mötet med Elfsborg

Yttermittfältaren Hosam Aiesh har klivit fram som en tongivande spelare sedan Ken Sema lämnade Östersund och i lagets senaste möte svarade Aiesh för två framspelningar när ÖFK vann stort hemma mot Trelleborg med 4-1. Detta trots att mittfältaren fick kliva av redan efter 20 minuters spel.

Men när ÖFK tar emot Elfsborg hemma på Jämtkraft Arena finns han inte med. Detta bekräftar tränaren Ian Burchnall för Östersunds-Posten. Tränaren tror ändå inte att mittfältaren blir borta från spel alltför länge.

- Han är okej. Det är inte så illa som vi först trodde, men han jobbar på med sin rehabträning så förhoppningsvis är det inte så länge till innan vi ser honom tillbaka på planen igen, säger Burchnall till tidningen.

Östersunds möte med Elfsborg spelas på lördag eftermiddag med avspark klockan 16:00. Mötet sänds i C More och kan streamas via cmore.se.