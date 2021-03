Bakslaget - allsvenskan kan bli utan publik till i maj: "Parkerade på en nollgräns..."

Folkhälsomyndigheten öppnade tidigare i år för att det kan bli tillåtet med viss publik på plats på fotbollsmatcher från den 11 april i år, då den nya allsvenska säsongen inleds. Amanda Lind (MP), kultur- och demokratiminister, poängterade även att det till en början kommer att handla om låga publiknivåer. Samtidigt uttalade sig sedan Folkhälsomyndighetens Anders Tegnell om läget och tonade ner förhoppningarna, men utan att ge ett definitivt svar.

Svensk Elitfotboll, intresseorganisation för klubbarna i allsvenskan och superettan, har samtidigt tagit fram en plan för "stegvis återgång till publik på arenorna". Sef har presenterat planen för Folkhälsomyndigheten på ett möte och anser sig kunna ta in viss publik oavsett smittläge.

Nu lär det dock inte bli någon publik alls på den allsvenska premiären om drygt två veckor och möjligen inte före den 3 maj. Anledningen är ett allvarligt smittläge.

Folkhälsomyndigheten begärde under tisdagen att regeringen skjuter på lättnaderna, som tidigare aviserats till den 11 april, till den 3 maj i stället. Nu är det därmed upp till regeringen att ta beslut om man följer sin expertmyndighet.

Sef:s generalsekreterare Mats Enquist har respekt för det allvarliga smittläget, men menar att fotbollen fortsatt särbehandlas på ett negativt sätt gentemot andra verksamheter.

- Å ena sidan har jag full förståelse för att det är ett tufft smittläge och att man kanske behöver avvakta med lättnader. Det har jag faktiskt ingen synpunkt på, då det är viktigt att jobba med smittskyddet på ett bra sätt, säger Enquist till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Det jag har svårare att förstå är varför vissa verksamheter fortfarande är så särbehandlade negativt gentemot andra verksamheter. Å ena sidan låter det klokt med förlängda restriktioner, då vi har ett högt smittläge, men å andra sidan önskar vi att vi har samma hårda restriktioner som andra har och inte hårdare restriktioner.

- Redan från start för ett år sedan blev publikevenemang särbehandlade i hela sammanhanget och det har vi varit i över ett år nu. Det är inte lätt att ta den diskussionen, samtidigt som vi har ett smittproblem, men man hoppas på att det ska finnas någon rationell bedömning av respektive verksamhet i stället för att vi blir parkerade till allt är över.

Nu kan vi glömma publik till den 3 maj?

- Ja, det är åtminstone det Folkhälsomyndigheten har föreslagit i dag, vilket kom via ett pressmeddelande. Nu är det upp till regeringen att bedöma det. Vi har full förståelse för att det låter rimligt med tanke på hur läget är och med tanke på att man inte kommit ikapp med vaccineringen. Jag får därmed ingen hicka av själva beskedet, men jag skulle fortfarande vilja ha en saklig diskussion om hur vi kan ta ansvar oaktat smittläge och det är lite synd att den diskussionen inte kommer. Just nu ser det svårt ut att få folk på premiären, men vi kommer inte sluta hoppas att man kan värdera våra säkra åtgärder. Man stänger faktiskt inte alla butiker och arbetsplatser. Det är fortfarande bara publik på den här typen av evenemang som man stängt ner helt och hållet.

Var ni långt ifrån varandra på mötet med FHM?

- Egentligen inte när det gäller själva öppningsplanen. Vi fick inga signaler om att vi tänkt fel eller att något saknades. Det är nog mer att man inte har lust att göra en lösning utifrån vad vi klarar av. De vill nog i stället göra mer allmänna förändringar av regelverken och då åker vi med när man diskuterar all idrott, alla teatrar eller vad det nu är. Det är ett annat regelverk för exempelvis affärer, där man skärpt det betydligt, men samtidigt tillåter upp till 500 samtidiga besökare, vilket kan vara tiotusentals under en dag, medan man tillåter åtta personer just nu för idrotten. Den balansgången tycker inte vi stämmer.

Har ni planerat in ett nytt möte med FHM?

- Vi har bett om ett möte till, men vi har inte fått svar om det. Det är tyvärr så det har sett ut tidigare också. Svaren vi får handlar om att man inte har tid för det här och att man inte vill titta på lösningar som fungerar utifrån vad vi klarar av. Det ska vara mer generellt, så det passar in alldeles oavsett lösning. Det tycker vi blir lite konstigt, då det skiljer sig mellan olika verksamheter. Då borde man kanske också ha lite mer flexibla regler. Det är vad hela pandemilagen är till för, men det kan man lugnt säga att vi inte har fått något vidare gehör för.

Kan du se att FHM accepterar era tankar i detta och gör ett undantag för fotbollen?

- Man har redan gjort undantag för fotbollen i negativ riktning, men det är inte upp till mig att svara på. Jag tycker att vi har genomarbetade planer, som går att skruva upp och ner med åtgärder. Vi har också en väldigt tung arrangörsförmåga för att göra säkra arrangemang. Vi har även stämt av med alla våra medicinska kontakter och rådgivare, även internationellt, så vi tycker att vi sitter med en förmåga, men sedan är det upp till Folkhälsomyndigheten om man vill visa intresse för att vi ska få använda oss av det eller bara låta oss vänta på att allt är över, säger Enquist.

Han fortsätter:

- Det är viktigt att förstå att det är där frågan ligger. Vi förnekar inte att det finns en allvarlig pandemi och att man behöver göra kraftiga åtgärder. Vi skulle också vilja ha kraftiga restriktioner, som alla andra, men utifrån vad vi klarar av att göra, precis som man resonerat kring barer, restauranger och köpcentrum. Där är vi fortfarande parkerade på en nollgräns. Det är synd om den ligger kvar. När alla andra blir av med sina restriktioner, ska vi då hoppa upp på en stenhård gräns? Vi är på en annan nivå.