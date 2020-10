Banda tillbaka för Djurgården - här är truppen mot Falkenberg

Djurgården gästar i morgon Falkenberg i allsvenskan och det är mycket som står på spel när fem omgångar återstår. Hallänningarna slåss för sin överlevnad medan Dif fajtas om Europa-platserna.

Tidigare under dagen meddelade Dif att Per Kristian Bråtveit inte är aktuell för matchen då han under fredagen testade positivt för covid-19. Med i truppen är däremot Emmanuel Banda efter sin skadefrånvaro. Senast Banda kom till spel i allsvenskan var den 15 augusti, då Djurgården besegrade Örebro med 3-0 på bortaplan.

Djurgårdens trupp: Tommi Vaiho, Erland Tangvik, Jacob Une Larsson, Elliot Käck, Jonathan Augustinsson, Aslak Fonn Witry, Erik Berg, Jesper Karlström, Magnus Eriksson, Kevin Walker, Haris Radetinac, Jonathan Ring, Nicklas Bärkroth, Emmanuel Banda, Fredrik Ulvestad, Curtis Edwards, Kalle Holmberg, Emir Kujovic, Mattias Mitku.