Banda vill stanna i Djurgården: "Jag älskar klubben - känner mig hemma här"

Emmanuel Banda låg bakom Djurgårdens vändning och seger mot IFK Norrköping under lördagen. Mittfältaren byttes in i den 67:e minuten och efter bara cirka en minut på planen sköt han in 1-1. I slutskedet avgjorde sedan Joel Asoro matchen.

- Det var fantastiskt, säger en strålande glad Banda.

- Det var viktigt för mig, att få en ”boost” självförtroendemässigt efter att inte ha fått spela någonting i de två första matcherna. Det här är något jag kan bygga vidare på.

Tror du att du kommer få spela mer framöver, efter det här målet?

- Det är upp till tränarna. Jag ska jobba hårt och när chansen dyker upp ska jag försöka göra vad jag kan för att hjälpa laget. Det är det viktiga.

24-åringen får inte särskilt mycket speltid i Djurgården, men säger sig ändå vara tillfreds med sin situation i klubben.

- Den är okej. När laget spelar bra är det svårt att ändra så mycket. Jag ska bara hålla huvudet högt, vara positiv och njuta av min tid.

Efter den här säsongen går Bandas kontrakt med Djurgården ut. Om det pågår diskussioner om en förlängning? Det har han inget svar på.

- Det får min agent ta med Bosse (Andersson, sportchef). Jag jobbar bara på planen. Sen får min agent berätta för mig hur det andra går.

Vill du stanna?

- Ja, självklart. Jag älskar klubben. Den är fantastisk. Jag älskar supportrarna och alla här i klubben. Vi är som en familj. Jag känner mig hemma här. Sen får vi se hur saker och ting utvecklas.

Djurgården står på sex poäng efter tre spelade matcher.