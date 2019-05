Bänkades i de första matcherna - nu får Radetinac spela: ”Tycker jag spelar bra när jag fått chansen”

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Djurgården mötte i de första omgångarna Sundsvall, Örebro och IFK Göteborg. I de tre matcherna satt Haris Radetinac på bänken i 90 minuter. Men därefter har det varit ett annat scenario. Yttern har spelat i de efterföljande sex matcherna och han har startat i fyra av dem.

- Det är tränarens val vilka man vill spela med. I början vann vi och det gick bra i cupen och i träningsmatcherna. De som spelat har gjort det bra och man måste vänta på sin chans. Man vill alltid spela och när jag väl fick chansen tycker jag att jag spelat bra, säger han till Fotbollskanalen.

Var det frustrerande att sitta på bänken?

- Det är klart. Alla vill ju spela, men det är bara elva som får starta. Det finns ingen spelare som gillar att sitta på bänken, men jag har varit länge i den här branschen och då måste ibland acceptera det och göra det bra på träningarna. Man kan inte bara gå runt och snacka, utan man måste visa det på träningarna och ta chanserna man får och göra det bra då.

Känner du att du tagit en plats i startelvan nu?

- Det är svårt att säga att jag har tagit en plats. Säsongen är lång och det gäller att prestera så bra som möjligt i varje match för att det ska kännas säkert. Nu har jag gjort det bra mot Falkenberg och jag tyckte att det gick bra i första halvlek mot AIK också. Mot Häcken kändes också bra och det gäller att göra sådana matcher för att känna mig mer säker. Men man kan aldrig vara säker, oavsett om tränaren säger att jag är säker så kommer jag aldrig att slappna av. Man måste prestera sitt bästa ifall man vill spela. Det är så man utvecklas.

Samtidigt har Radetinac under de första omgångarna vid ett tillfälle också fått testa att spela på en ny position. Mot Häcken användes han som högerback i en halvlek. Men det råder ingen tvekan om var Radetinac trivs som bäst. Han vill helst spela ytter.

- Man vill ju spela där man spelat hela sitt liv och där man trivs som bäst. Men är det så att det behövs spelare där (på ytterbacksplatsen) så kan jag spela där, det spelar ingen roll. Man kan ju spela på flera olika positioner och det visade sig att jag kunde spela högerback också. Om det skulle dyka upp en sådan situation att jag ska spela där så är det klart att jag spelar där. Men i första hand spelar jag gärna ytter

I den förra omgången spräckte också yttern nollan i poängprotokollet. Radetinac stod för ett av målen i Djurgårdens 3-0-seger mot Falkenberg.

- Det kändes bra. När matcherna går börjar man tänka på att man vill göra poäng. Nu gjorde jag det, så nu slipper man tänka på det.

Djurgården ställs under söndagen mot Elfsborg. Den matchen sänds på C More Fotboll och cmore.se. Matchstart 17.30.