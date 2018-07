Bärkroth utanför Djurgårdens trupp mot Häcken

Djurgården gjorde nyligen klart med ett nytt nyförvärv till höstsäsongen i allsvenskan, då Nicklas Bärkroth skrev på för klubben och därmed lämnade Lech Poznan och Polen. Han får däremot som förväntat vänta på att göra debut för klubben, då han i dag inte blev uttagen i klubbens matchtrupp till söndagens möte med Häcken i allsvenskan.

- Det rimliga är att han ska kunna göra flera träningar med laget och därefter vara spelklar mot Sundsvall, sa Djurgårdens sportchef Bosse Andersson nyligen till Fotbollskanalen, och syftade på matchen som spelas på söndag i nästa vecka.

Han kan därmed i stället få göra debut den 29 juli mot Sundsvall på Tele2 Arena.

Djurgårdens trupp: Andreas Isaksson, Tommi Vaiho, Jonas Olsson, Jacob Une Larsson, Erik Johansson, Niklas Gunnarsson, Marcus Danielsson, Jonathan Augustinsson, Johan Andersson, Fredrik Ulvestad, Jesper Karlström, Kevin Walker, Jonathan Ring, Dzenis Kozica, Haris Radetinac, Edward Chilufya, Kerim Mrabti, Aliou Badji.

Djurgårdens möte med Häcken börjar klockan 15.00 i morgon och sänds i C More Fotboll och streamat på C More.