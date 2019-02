Batanero med drömmål i Sundsvall-seger - nätade från halva plan

David Batanero är en av Sundsvalls nyckelspelare. I dagens träningsmatch mot Gefle fanns mittfältaren med i startelvan och tackade för förtroendet genom att svara för ett drömmål.

Vid ställningen 1-0 till Sundsvall fick Batanero bollen på halva plan och testade avslut på mål. Bollen gick i en båge över Gefle-målvakten och in i nät fram till 2-0.

- Målet. Det är fantastiskt. Han hade flera passningar som gick igenom som hade väldigt hög kvalitet. Vi vet ju att han är riktigt bra i Allsvenskan, men han är också en bit ifrån att vara i form. Han är inte riktigt i bra skick än, säger Sundsvalls tränare Joel Cedergren till Sundsvalls Tidning.

Matchen slutade 2-1 till Sundsvall och lagets andra mål gjordes av 18-årige Albin Palmlöf, som debuterade från start.

Så spelade GIF Sundsvall enligt ST:

William Eskelinen - Carlos Gracia, Alexander Blomqvist (ut, 86), Eric Björkander (ut, 59) -Jonathan Tamimi (ut, 78), Tobias Eriksson (ut, 78), David Batanero (ut, 59), Jonathan Morsay - David Haro, Albin Palmlöf, Oliver Berg.

Avbytare: Paya Pichkah (in 59), Pol Moreno (in, 59), Kim Skoglund (in, 78), Albin Ekström (in, 78) Theodor Stenshagen (in, 86), Lloyd Saxton (mv), Mannan Khalil.