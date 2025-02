Bazalos nyckelroll och vägen till MFF: "Det sa klick när jag hörde Pep"

Ekkono-metoden tillämpades även i Nara Club, som Bazalo under sin andra säsong 2022 förde upp till den japanska tredjedivisionen innan han lämnade i höstas. Tränaren förklarar att han utvecklade förmågan att nå ut så enkelt som möjligt under de nästan sju åren i Asien, vilket var nödvändigt då fotbollskulturen jämförelsevis inte är lika stor där.

- Men den dagen klickade det och jag tänkte att jag ville bli lika bra på att kommunicera som han och hjälpa spelare. För under den typen av tränare tror jag att du kan utvecklas mycket som spelare.

Under fjolåret fick Martin Falk en sorts kultstatus tack vare MFF:s extrema siffror på offensiva fasta situationer, där de öste in mål innan sommaren. Julián Marín Bazalo menar att det är omöjligt att förbättra statistiken på fasta situationer från 2024, där siffrorna under våren var i klass med lag som exempelvis Arsenal, Atlético de Madrid och Liverpool.