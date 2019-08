Beijmos fina MFF-start – två starter och inblandad i tre mål: ”Ser varför Bremen la så mycket pengar på honom”

Fram tills för en vecka sedan hade Felix Beijmo inte spelat en tävlingsmatch på hög nivå sedan maj 2018. I Malmö FF fick han direkt starta två matcher och har varit inblandad i tre mål framåt, mot Falkenbergs FF (5-0) och Bnei Yehuda (3-0).

Det blev ingen försiktig inskolning.

- Jag tror att det var en bra möjlighet att använda honom mot Falkenberg. Han gjorde det väldigt bra och när något fungerar så ska man inte ändra på det, säger Uwe Rösler.

- I torsdags var det lite annorlunda. Ytorna var tajtare, det var svårare.

- Men han gjorde det okej. Nu är det en helt ny match. Mer ytor. Det passar honom som en atlet, och det passar Eric Larsson som också är en bra atlet. Det är de två alternativen vi har (som höger vingback).

Hur mycket pratade ni om högerkanten inför förra matchen? Alla tre målen mot Bnei Yehuda kom på den högerkanten via de tre spelarna där ute.

- Och vi hade en annan bra chans från Gische (Molins) därifrån, där det borde ha blivit mål.

- När han (Beijmo) kom hit så satt vi ner med honom, två videogenomgångar, med vad vi vill att han ska göra defensivt, vad vi vill att han ska göra defensivt, hur vi gör mål. Han är smart.

- Han plockar upp information snabbt. Werder Bremen la mycket pengar på honom. De hade gjort sin hemläxa. Jag ser varför de la så mycket pengar på honom. Det var naturligt för honom att se bilder och sedan utföra det på planen.

Rent fysiskt så är grunderna där för Beijmo. Han har haft en försäsong i Werder Bremen, där han startade ett par träningsmatcher, och han säger själv att han kände sig klart fräschare efter andra MFF-matchen än efter den första.

- Fysiskt är han definitivt redo (mot Djurgården). Han hade inte mycket matchträning, men han gjorde det bra. Senaste matchen spelade han 62 minuter och jag tror inte det tog så mycket på honom. Han är definitivt i mina tankar för (i dag), säger Rösler.

- Om han är den som väljs igen så tror jag han är redo, men det är inte bestämt än.

MFF möter i dag Djurgårdens IF, i en match som börjar 17.30 och sänds via C More.