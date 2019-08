Bekräftat: Aiesh missar Norrlandsderbyt

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Hosam Aiesh är en av Östersunds största stjärnor. Just nu går han dock skadad och under torsdagen ger Ian Burchnall beskedet att Aiesh inte kommer till spel i lördagens Norrlandsderby mot Sundsvall.

- Han är inte tillgänglig, säger ÖFK-tränaren till Östersunds-Posten.

- Vi har bestämt att ge honom utrymme för sin rehab. Han har haft problem med baksidorna länge nu och han behöver tid för att träna sig stark igen.

Aiesh har i dagarna kopplats samman med en flytt från ÖFK där bland annat IFK Göteborg, Malmö FF, Djurgården och AIK har visat intresse.

Under årets säsong är Aiesh noterad för tre mål på 14 allsvenska matcher.

Du ser lördagens möte mellan Sundsvall och ÖFK på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 18:00.