Bemöter Håkan Milds utspel: "Framfördes absolut inga hot"

Under torsdagens uppmärksammade årsmöte för IFK Göteborg, med 746 röstberättigade på plats, uttalade sig en känslosam klubbdirektör Håkan Mild med anledning av den senaste tidens situation runt klubben.

Han pratade om ett möte som hölls med huligangrupperingen Wisemen i december förra året.

- Men mycket av det vi får utstå är faktiskt inte okej. Jag är för dialog. Det som sades på mötet var envägskommunikation. Vi fick nog inte en fråga. Budskapet var dock tydligt. Jag skulle avgå, och jag skulle avgå nu, sa bland annat en märkbart berörd Mild.



När mötet gick mot sitt slut klev en medlem, som menade att han var med på det omnämnda mötet med Håkan Mild, fram för att bemöta vad klubbdirektören sa.

- Jag känner bara att jag behöver bemöta de här anklagelserna kring att det ska ha förekommit hot på det här omtalade mötet i december. Under mötet framfördes absolut inga hot, säger medlemmen.

- Att det skulle ha varit en envägskommunikation stämmer inte heller. Diskussionen var öppen hela tiden, vi diskuterade fram och tillbaka, olika åsikter och saker. Det var ingen som krävde någonting, vi diskuterade saker. Därför blir jag extremt förvånad att nu, nästan tre månader senare, så står vi här och är anklagade för hot. Medlemmen vände sig sedan mot valberedningen med en fråga:

- Har ni känt av det här som föreningen kommunicerar under era intervjuer med personal och styrelse, att klubben skulle varit under en attack under en längre tid?

Olof Myhrman, ordförande i valberedningen, svarar sedan:

- Vi har kunnat utföra vårt arbete helt oberoende under det här året. Vi har gått otroligt mycket åsikter till oss. Åsikter har vi också sökt. Men vi har kunnat arbeta i lugn och ro och känt att det har fungerat bra, säger Myhrman.