Bengtsson med drömmål i seger - Häcken nära Europa-spel 2021

BK Häcken tog under söndagen emot Örebro SK hemma på Bravida Arena i allsvenskan. Hisingen-laget jagade då tre poäng för att närma sig en Europa-plats till nästa säsong, och inledde även piggt den här kvällen.

Häcken tryckte på mot ÖSK:s mål direkt och blev i den 20:e minuten tilldelat straff. ÖSK-målvakten Oscar Jansson rev ner Ali Youssef i straffområdet, men sedan brände Ahmed Yasin den efterföljande möjligheten. Yttern sköt i insidan av ena stolpen och på returen räddade Jansson ett avslut från Godswill Ekpolo. ÖSK fick däremot inte andas ut länge, då hemmalaget några minuter senare tog ledningen.

Talangfulle yttern Ali Youssef gled in i straffområdet och placerade fint in bollen i mål till 1-0. Därefter stal dock Leo Bengtsson showen från Youssef genom att ta sig in centralt i banan från vänsterkanten och göra ett drömmål till 2-0. Strax före halvtid fyllde även Yasin på till 3-0 i paus.

- Jag har snackat mycket om att jag vill vara en mot en på kanten och det var jag. Då tänkte jag att jag får ta och köra och jag får vara nöjd med det, sa Bengtsson till Dplay i paus.

ANNONS

Häcken kontrollerade därefter matchen och vann till slut med 3-0. Därmed är Hisingen-laget nu trea i allsvenskan med en omgång kvar av säsongen.

Häcken har i dagsläget tre poäng ner till fyran Djurgården och fyra poäng ner till femman Mjällby, medan det är fem poäng ner till Norrköping, på sjätteplats, som har en match färre spelad. Häcken är därmed nu nära Europa-spel nästa säsong.

Startelvor:

Häcken: Dahlberg - Ekpolo, Toivio, Lindgren, Gulan - Friberg, Wålemark, Berggren - Yasin, Youssef, Bengtsson

Örebro: Jansson - Ali, Almebäck, Skovgaard, Wright - Seger, Besare, Gerzic, Gall - Hümmet, Mehmeti.