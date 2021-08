Berg gav Kalmar segern mot Mjällby - vars kräftgång fortsätter

När Mjällby kom på besök till Guldfågeln Arena på söndagen för att möta Kalmar var det två lag med revanschlusta i sig. Kalmar föll senast med 1-0 mot Djurgården, medan Mjällby förlorade med 2-0 mot Malmö.

Vad som var anmärkningsvärt när startelvan släpptes inför avspark var att det skett en tämligen stor förändring i Mjällby gentemot tidigare matcher den här säsongen. Målvakten Samuel Brolin, i klubben på lån från AIK, bänkades efter en tavla mot Malmö senast och in istället kom Carljohan Eriksson.

Den första halvleken var sedermera ingenting att hänga i julgranen. Efter chanser för båda lagen slutade den mållös. Matchens stora chans var när Kalmarmålvakten Lukas Hägg-Johansson famlade med bollen två gånger om. Först var han nära på att tappa ut bollen till hörna, och sedan damp den ner precis framför fötterna på en Mjällbyanfallare som levererade ett inlägg in i straffområdet. Som tur var, för Hägg-Johansson, var inlägget aningen för högt och kunde inte nickas mot det öppna målet.

Men, drygt fem minuter in i den andra halvleken, kom matchens första mål. Oliver Berg tog emot en pass från Jonathan Ring, drev fram bollen till skottläge, siktade in och sköt. Bollen gick sedan genom touch på Mjällbyförsvarare in till 1-0 bakom Eriksson i Mjällbymålet.

Mjällby försökte sedan att kvittera, men utan resultat. Kalmar tog en tung trepoängare hemma på Guldfågeln Arena. Poängen innebär att man, åtminstone tillfälligt, klättrar upp på en sjundeplats och ger sig själva lite utrymme ner till bottenskiktet.

För Mjällbys del innebär resultatet att man stannar kvar på 14:e plats och att lagets kräftgång fortsätter. Man har nu förlorat sex matcher i rad i allsvenskan, och, som om inte det vore nog, så närmar man sig nu nedflyttningsplats då Östersund parallellt med Kalmar-Mjällby tog en poäng hemma mot Hammarby.

- Det är klart det varit tufft att förlora matcher (Häcken, AIK, Djurgården), men jag tycker att vi haft ett bra fokus på prestationen bakom resultatet - och där har det varit mycket positiva ting, säger Kalmars Oliver Berg till Discovery+ efter matchen.

Härnäst möter Kalmar Norrköping på bortaplan, medan Mjällby tar sig an Örebro borta på Behrn Arena.