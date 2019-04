Berg hoppas på ny derbysuccé: "Har ju fina minnen från förra året..."

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Förra sommaren värvade Djurgården in Erik Berg från FC Köpenhamn. Den 2 september fick han sedan spela sitt första Stockholmsderby - och i en central mittfältsroll gjorde han stor succé. 30-åringen stod för tre assist när Djurgården vann med 3-1.

Berg missade vårens cupderby mellan de båda lagen på grund av skada, men är redo för spel när Djurgården ska ta sig an Hammarby i allsvenskan under söndagen.

- Det ska bli kul. Jag har ju fina minnen från förra årets derby... Så det ska bli väldigt roligt att spela derby. Det är alltid roligt, säger Berg.

Bajen förlorade senast mot Malmö FF, med 4-1.

- Malmö borta är ju en tuff match. Jag tror inte de förväntade sig tre poäng där nere. Men det är ju tufft att gå in i en match mot oss efter en förlust mot Malmö.

- Vi har i alla fall en fin känsla. Vi ska inte fokusera så mycket på Hammarby, säger Berg.

En annan blårandig spelare som ser fram emot matchen är yttermittfältaren Haris Radetinac.

- Det blir kul med ett derby. Det ska bli väldigt roligt, säger Radetinac.

Lagens situationer skiljer sig åt inför söndagens match. Djurgården leder allsvenskan, medan Hammarby ligger på plats 13 i tabellen.

- Det är som det är. De var före oss i tabellen förra året men vi vann ändå en av matcherna som vi spelade. Jag tror inte tabellen spelar någon roll. Derbyn är derbyn oavsett om man ligger etta eller är sist i tabellen. Det brukar alltid vara tuffa och jämna matcher, säger Radetinac och fortsätter:

- Det lag som kommer in i matchen med den bästa inställningen brukar vinna.

Hammarby-Djurgården har avspark klockan 15.00 under söndagen. Matchen sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se.