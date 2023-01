Berget bekräftar - lämnar MFF: "Fotbollen kan vara brutal"

Malmö FF:s offensive norrman Jo Inge Berget, 32, återvände till Skåne-klubben under 2019 och har genom åren växt ut till en stor profil i föreningen.

Nu meddelar 32-åringen, via sitt Instagram-konto, att han lämnar klubben.

"2023 - Here we go! Dessvärre är jag tvungen till att säga tack och farväl till Malmö FF. Fotbollen kan vara brutal. Det känns konstigt att vilja fortsätta, men inte längre vara önskad. Sju år, tre barn, fem titlar, två Champions League, två Europa League, 253 matcher, 59 mål, 52 assist och 100 procent hjärta. Jag är stolt över min tid i MFF. Stolt över vad jag har gjort, vem jag var varit och vad vi har åstadkommit tillsammans. Jag har fått minnen och vänner för livet", skriver han på Instagram.

ANNONS

Vidare skriver han:

"Nu blir det spännande att se vad framtiden för med sig".

Berget kom första gången till MFF från Cardiff under 2015 och lämnade sedan för New York City 2018, där han stannade i drygt ett år innan han återvände till Skåne.

Berget stod i fjol för två mål och tre assist på 22 framträdanden i allsvenskan.

Fotbollskanalen söker MFF-sportchefen Daniel Andersson.