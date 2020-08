Berget ordinarie i MFF efter tuffa våren: "Man var utanför i början"

MALMÖ. Jo Inge Berget gjorde sitt fjärde allsvenska mål i 4-1-segern mot Helsingborgs IF. Kontrasten är stor mot årets första månader för Malmöspelaren. - Jag fick spela många matcher där jag inte ville vara, säger Berget till Fotbollskanalen.

​Malmö FF:s norrman syftar på internmatcherna under coronauppehållet som laget hade under stängda träningar. Jo Inge Berget fick kliva ner på vänsterbacken andraelvan vid tillfällen, men har till slut tagit en ordinarie plats under sommaren.

- Det är en vändning. Det är klart att man var lite utanför i början och fick kämpa sig tillbaka. Jag fick spela många matcher där jag inte ville vara, i andralaget också, och efter att ha kämpat sig tillbaka tycker jag att man visat att man är värd en plats. Samtidigt säger det mycket om truppen vi har, med några som inte får spela eller inte får plats på bänken. Det är många bra fotbollsspelare som inte får spela så jag är glad att jag tagit min chans.

29-åringen hoppade in mot IFK Göteborg förra helgen men hade startat i sju av de åtta förgående matcherna. Berget förklarar hur han hanterade den svåra våren, då han inte hade några tankar på att lämna MFF.

- Jag har varit med många år och lite så går det till. Men det är klart, det är inte där man vill vara och så blir man lite arg. Man får bestämma om man vill kämpa sig tillbaka eller bara gå runt och vara arg. Man fick vara lite båda och, så har det gett resultat ändå, säger Berget och fortsätter omtränaren Jon Dahl Tomasson:

- Vi snackade mycket och Jon har varit bra hela vägen. Han är en ärlig coach och när man får en ny tränare börjar man på en blank sida. Jag tyckte kanske att jag skulle ligga högre hos honom och då tyckte han att jag inte var tillräckligt bra i början. Jag behövde steppa upp lite sa han.

Mot IFK Göteborg gjorde han 0-3-målet som inhoppare och Berget gav MFF ledningen på straff i gårdagens möte med Helsingborg.

Var det självklart att du skulle ta den?

- Ja för mig så var det. Det var dags att kliva fram och ta den. Jag har gjort många mål på straff och det kändes naturligt att jag skulle ta den, säger Jo Inge Berget.