Berget talar ut om det svåra halvåret: "Tråkigt, hamnat bak i kön"

Mot AIK i söndags var Jo Inge Berget framme och slog in Malmö FF:s reducering efter Isaac Kiese Thelins räddade straffspark. Strax före full tid blev han sedan nedriven i ett friläge och ordnade straffen som Kiese Thelin fixade MFF:s 2-2-mål på.

Ett hyfsat avtryck på norrmannens trettio första allsvenska minuter i år. Men vem gjorde egentligen målet som Berget registrerades för? Komiska scener vevades i repris när Berget först reagerade på att Kiese Thelin “stal” hans retur – och började fira målet själv.

- Det blev mål i alla fall så det var viktigt där och då. Sen kände båda att vi hade gjort mål och vi får se vem som får det till slut. Det viktiga var att det blev mål och att sedan få med sig någonting från den matchen, säger Jo Inge Berget efter onsdagens träningspass.

Att det blev speltid så sent in i juni beror på en skadekänning som 29-åringen drogs med och inte ville riskera i ett intensivt spelschema. För all del har årets första halva präglats av besvikelser för Berget.

Mot Wolfsburg i Europa League fick han göra inhopp på lite mer än en halvtimme i svåra lägen under båda matcherna. Den enda speltiden i svenska cupen under våren var lika lång - men på en usel plan i Karlskrona när MFF vände till seger mot Ettanlaget.

I Uwe Röslers 3-5-2-system hamnade Berget ofta på högerkanten som wingback. När Jon Dahl Tomasson efterträdde på tränarposten försvann den ytterrollen, men också en plats bland de centrala anfallarna på planen.

Berget har hattats runt på olika positioner under vårens stängda träningar och förklarar vad som hänt:

- Ett nytt år (skratt). Det är klart inte det man vill. Jag har fått spela lite här och där, där det saknats folk. Det är klart att det är tråkigt och man har hamnat lite bak i kön känns det som. Får man chansen så får man ta den.

Han bekräftar uppgifterna om att han hamnat så långt borta från motståndarmålet som på vänsterbacksplatsen vissa träningar när Behrang Safari varit skadad.

- Det är inte där jag vill spela, det vet alla. Men av någon anledning blir det jag som ofta får ta det.

Det är ingen hemlighet var Jo Inge Berget helst spelar.

- Jag har sagt det i fem år nu, säger Berget och skrattar, anfallare. Fortfarande som central forward. Vi får se.

Med ett inhopp mot AIK även i 4-1-segern i svenska cupen att falla tillbaka på säger Berget att han fysiskt är redo för en startplats mot Djurgården ikväll.

- Det har varit lite smågrejer här och där som varit jobbiga. Det är tråkigt när man blir lite av och på, in och ut. Jag är bäst när det kan rulla på och bara bli spela, spela. Sedan blir det lite så när man har fem byten och många offensiva spelare, då är det svårt att få spela 90 minuter.

MFF har inga bra minnen från förra årets möte mot Stockholmslaget på Eleda Stadion. Mohamed Buya Turays segermål i andra halvlek gav Djurgården en självförtroendemässig katapulteffekt i guldstriden. Till slut vann laget allsvenskan en poäng före MFF.

- Det har varit många lag som tappat poäng och Norrköping som fått en fin lucka. Vi är sex poäng bakom så det är klart att vi måste vinna, det räcker inte att bara kryssa. Vi pratade mycket om det ifjol att det var en poäng här och en poäng där. Sedan hamnade vi en poäng bakom Djurgården och de poängen kunde vi plockat på många ställen. Det känns lite så nu också att vi skulle ha fler poäng än de vi har. Det är klart vi behöver en vinst, säger Berget.

Trots allsvenskans bredaste trupp har MFF bara skrapat ihop en vinst och tre oavgjorda under de inledande omgångarna. Spelet har kritiserats och Jo Inge Berget ger sin version:

- Jag tycker att det varit lite både och. Under perioder har vi spelat fin och bra fotboll. Sen har vi kanske inte skapat så mycket som vi vill, framförallt inte skapat tillräckligt via vårt eget spel. Presspelet sitter riktigt bra, vi har skapat chanser genom att erövra bollen. Men vi har inte skapat så mycket själva, det är något som Jon och laget vill att vi styr över. Där har vi en bit att gå, men någon gång måste man bara göra det som krävs för att ta tre poäng.

Var det skönt därför att avbytarna kom in och gjorde skillnad mot AIK?

- Det säger sig självt. Vi har en bred trupp och vi har folk som inte är med i truppen som hade förtjänat att starta. Vi har många spelare som tycker att de ska spela. Det är svårt att sätta ut de och då är det viktigt att de levererar när de får chansen.

När Jo Inge Bergets gymnasiekamrat från Oslo, Mix Diskerud, spelade i allsvenskan 2017-2018 mötte MFF-spelaren honom i IFK Göteborg. Nästa månad kan de två tidigare New York City-spelarna mötas igen sedan Diskerud lånats in till MFF:s andra stora rival Helsingborg.

Då har du välkomnat honom till Sverige?

- Ja, han gjorde det själv på Twitter. Nej, men jag känner honom bra och det var inget ont menat från hans sida. Men kanske en lite dum start på den karriären där, säger Berget och skrattar till mitt i meningen.

Jo Inge Berget har åtminstone humöret uppe trots besvikelserna över skador och petningar.