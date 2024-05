Bergs förklaring till AIK:s smockor: "Vi tar risker"

Tre förluster på de fyra senaste matcherna, som man släppt in hela 16 mål på. Nu väntar ett viktigt derby mot Hammarby för AIK, som ligger sjua i allsvenskan.

- Vi har släppt in allt för många mål. Under de fem första matcherna släppte vi in tre mål, och vi var solida defensivt i höstas. Så det här har inte varit normalt om man ser till oss, säger tränaren Henning Berg.

Norrmannen medger att AIK åkt på tunga smällar, men har också en förklaring till varför.

- Våra spelare och ledare gör allt de kan för att AIK ska bli så bra som möjligt. Det tror jag vi har visat sedan vi kom hit i fjol sommar. Vi vet hur situationen var då. Då var det fullständigt kaos och gallimatias. Så är det inte nu. Men resultaten vi fått de senaste matcherna vill vi inte ha.

- Jag tror att vi får sätta de resultaten på kontot över att vi är i utveckling och inne i en process där vi försöker jobba med att utveckla flera delar av vårt spel. Istället för att bara vara defensiva och satsa på kontringar.

Berg fortsätter:

- Vi är ambitiösa och vill inte förlora mot någon. Vi gör allt vi kan för att vinna matcher. Vi hade kunnat parkera bussen och bara lagt oss lågt både mot Malmö och Elfsborg, och accepterat en 1-0-förlust. Men vi vill hämta upp underlägen och vi vill vinna matcher, därför tar vi den risken och kör på.

- Vi hade kunnat spela "safe", förlorat med 2-0 och fått höra folk säga: "Det var synd, vi mötte ett bra lag" och blablabla. Men där är inte vi. Vi är mer ambitiösa än så. Vi vill mycket. Vi vill utveckla vårt spel och vi vill konkurrera med de bästa lagen. Den ivern och den ambitionen är kanske inte bäst för oss exakt just nu, men över tid är det så klart det bästa.

Ni har tre poäng upp till en Europa-plats, men samtidigt finns det en frustration runt laget. Är det märkligt att hantera?

- När man jobbar i en klubb där det finns ett stort intresse och det är många supportrar som bryr sig mycket, ett engagemang som vi är väldigt glada över att vi har, så är det här världen vi lever i. Att vi hyllas när det går bra och får kritik när det går dåligt. Den världen måste vi kunna hantera. Vi har valt det själva. Det är bättre att vara här än på andra ställen.

- Vi accepterar och förstår situationen, och vilka vi är. Det är bara en del av att vara tränare eller spelare i AIK.

I samband med träningen i fredags var en grupp supportrar på plats och hade ett möte med sportchefen Thomas Berntsen. Då framfördes ett budskap om att spelarna behöver blöda för AIK-tröjan mot Bajen.

- Självklart ska vi göra det. Inte bara för att det är ett derby. För det borde vi göra varje match. Det är en stor match som väntar för oss alla. Vi kommer ge allt, säger mittfältaren Bersant Celina.

Celina vet vad som behöver stå i fokus mot Hammarby.

- Först och främst måste vi försvara oss och göra allt för att inte släppa in mål. Då kan vi börja tänka på att göra mål själva. Det är oacceptabelt att släppa in så många mål, säger 27-åringen.

- Det hjälper inte hur mycket vi har bollen eller hur fint vi spelar om vi ska släppa in sådana mål som vi gjort. Då spelar jag hellre med elva spelare som försvarar sig och gör det först. Sen kan vi försöka göra mål.