Bergström hjälte i "maratonmatch" - firade med sälen i snökaoset: "Division 4-klass"

Måndagens allsvenska match mellan Östersunds FK och Mjällby AIK blev framflyttad efter att gästernas spelarbuss varit inblandad i en trafikolycka på vägen till arenan.

Avsparkstiden flyttades fram en halvtimme, och väl då kunde spelet komma igång. Men särskilt långvarig blev inte matchen. Ett snöoväder rådde nämligen och konstgräsplanen på Jämtkraft Arena blev snabbt snötäckt.

Efter 20 minuters spel tog domaren beslutet att tillfälligt stoppa matchen då planen var i behov av skottning. Båda lagen fick därför vandra tillbaka in i omklädningsrummen igen och först när klockan var 20.55 återupptogs spelet igen.

Matchen då?

På en svårspelad plan var det inget skönspel, direkt. Mjällby var dock det bättre laget och Jacob Bergström hade två bra lägen att ge gästerna ledningen i första halvlek - men Maif-forwarden fick inte bollen i mål.

- Det är brunkarfotboll nu. Det är division 4-klass på det, så det är trevligt. Det svåraste är att hålla balansen, det är lite bambi på hal is. Vi försöker spela i luften men man orkar knappt få upp bollen för att den är så tung, säger Bergström till Discovery+ i paus.

Strax innan halvtidsvilan fick ÖFK:s Patrick Kpozo syna sitt andra gula kort och Mjällby fick därmed spela hela andra halvlek med en spelare mer på planen.

En bit in i andra halvlek var det tredje gången gillt för Jacob Bergström. Maif-anfallaren dök upp vid bortre stolpen och den här gången kunde han nicka in 0-1 till Mjällby. Och med en spelare med på planen tog gästerna över spelet. I 69:e minuten höll sig Bergström framme på nytt och stötte in sitt andra mål för kvällen.

Med kvarten kvar att spela tvingades domaren stoppa matchen på nytt. Planen var då, återigen, i behov av snöröjning. Spelet kom igång och lagen kunde slutföra matchen som slutade 0-2. Tre poäng som betyder att Mjällby nu i princip har säkrat ett nytt allsvenskt kontrakt till nästa säsong.

- Det var intressant, det har man aldrig varit med om innan. Väldigt kul att vi vann, annars hade man varit förbannad. Nu är det lugnt, men man är rätt trött, säger Jacob Bergström till Discovery+ efter att matchen avslutats vid kvart i elva på måndagskvällen.

Startelvor:

Östersund: Keita - Dosis, Haugan, Mensah, Kpozo - Sellars, Fritzson, Colkett, Bellman - Stolt, Turgott.

Mjällby: Eriksson - Watson, Garcia, Kricak - Nilsson, Gustafson, Andersson, Gustavsson, Hodzic - Sarr, Bergström.