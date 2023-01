Berkling föreslås för omval som Blåvitt-ordförande

IFK Göteborg fick under våren 2021 en ny ordförande i form av Richard Berkling, som tog över efter Mats Engström. Berkling har snart lett Blåvitt i två år, och under torsdagen meddelar Blåvitts valberedning, via klubbens hemsida, att Berkling föreslås för omval.

Vidare föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Anna Axvi, Jonas Henriksson och Anders Ovdahl för en period om två år, samt nyval av Ingalill Östman.

- Med min bakgrund från svenskt och internationellt näringsliv ser jag fram emot att bidra med mina erfarenheter till styrelsearbetet i IFK Göteborg där jag främst hoppas kunna fokusera på frågor rörande kommunikation, varumärke, omvärldsstrategi och kundfokus, säger Östman på klubbens hemsida.

Blåvitts årsmöte är den 13 mars i år.