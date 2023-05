Berntsens värvningsplan: "Vi har för få försvarsspelare"

AIK befinner sig i ett pressat läge och i går, söndag, berättade ordföranden Robert Falck att nye sportchefen Thomas Berntsen kommer att få pengar att värva spelare för.

- Han kommer få ekonomiska resurser. Exakt hur mycket är inte klart. Men vi är beredda att göra investeringar i sommarfönstret, sa Falck.

Så, vad vill Berntsen göra? Han vill förstärka försvarsledet. I alla fall om tränaren Andreas Brännström ska fortsatta använda sig av en fembackslinje.

- Så länge vi spelar med fembackslinje har vi för få försvarsspelare, definitivt. Utöver det är det mycket så är det mycket som är kopplat kring skadesituationen och hur den utvecklar sig, speciellt i förhållande till John (Guidetti) och Viktor (Fischer). Vi får se hur det blir. Det är två fantastiska anfallsspelare när de är skadefria och i form, säger Berntsen till Fotbollskanalen.

Annons

Nu är båda vänsterbackarna avstängda och någon gång tidigare har det inte funnits täckning för Rui Modesto på högerbacken. Hur ser du på det?

- Det är inte så ofta det sker att båda vänsterbackarna är borta samtidigt. Men vi kan inte ha tre vänsterbackar och tre högerbackar. Så mycket pengar har vi inte här. Men att vi vill ha en bättre täckningen är jag ganska säker på.

Samtidigt betonar Berntsen att det viktigt att få ut allt av de spelarna som redan finns i truppen.

- Det är viktigt att få maximalt av de spelarna vi har i klubben. De spelarna jag hade i åtanke att värva när jag kom hit, de är kanske inte lika aktuella nu med tanke på tabellsituationen. Det är sådan dynamik vi får leva med. Det kan hända att vi går lite kortsiktigare på spelarmarknaden i sommar, för att få ”boosten” in och klättra in tabellen - i stället för att tänka långsiktigt med kultur, säljpotential och sådana saker. Det blir en ny vardag som man får ställa sig in på.

Annons

Också i intervjun: