Beskedet: AIK backade med 20 miljoner

AIK hade 2018 ett succéår på fotbollsplanen och tog klubbens första SM-guld på tio år, men ekonomiskt gick det inte lika bra. En anledning är att klubben inte sålde spelare för lika mycket pengar som 2017, vilket framkommer när AIK presenterar sitt bokslut för 2018 års verksamhet.

På sin hemsida skriver AIK att intäkterna under 2018 minskade med 54,1 miljoner kronor jämfört med 2017, trots att man har fått in mer pengar via "match och event". AIK förklarar att minskningen av intäkter framför allt beror på att man inte sålde spelare för lika mycket pengar under 2018 som 2017. Under det sistnämnda året flyttade Alexander Isak från AIK till Dortmund.

Totalt sett har AIK:s rörelseresultat minskat med 78,9 miljoner kronor, vilket gör att man 2018 backade 20 miljoner kronor. 2017 hade AIK ett positivt rörelseresultat på 58,5 miljoner kronor, medan man 2018 hade ett rörelseresultat på -20,5 miljoner, vilket efter skatt blir ett minusresultat på 16,9 miljoner.

AIK skriver att de två främsta anledningarna till att man backar med 20 miljoner är transfernettot har minskat samtidigt som sign-on-kostnaderna har ökat. Totalt har man lagt närmare 14 miljoner kronor på sign-on.

I sitt bokslut skriver också AIK att försäljningen av Kristoffer Olsson kommer att bokföras 2019 och att man räknar med en intäkt på mellan 20 och 40 miljoner kronor netto.

Vidare framgår det av bokslutet att AIK:s eget kapital vid årsskiftet uppgick till 63,1 miljoner kronor. I kassan fanns då 54,7 miljoner kronor.