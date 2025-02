Beskedet: BK Häcken gick minus 25 miljoner 2024

När 2023 års bokslut för BK Häcken presenterades kunde man konstatera att Hisingsklubben gick plus med omkring 50 miljoner kronor. Stora förklaringar hittades i Europaspelet och spelarförsäljningar för cirka 140 miljoner kronor.

Det blåste andra ekonomiska vindar 2024. Då gick BK Häcken nämligen minus med cirka 25 miljoner kronor, visar klubbens årsredovisning.

- Totalt sett presenterar vi ett minusresultat, på samma sätt som vi också presenterar den näst starkaste ekonomin i klubbens historia. Det är det man någonstans också får ta fasta på, säger klubbchef Marcus Jodin till Fotbollskanalen.

- Vi går inte in i ett år med ambitionen att göra underskott. Samtidigt är alltid ett årsbokslut en ögonblicksbild, det kan se helt annorlunda ut dagen efter. Vi känner oss väldigt trygga med var vi befinner oss ekonomiskt och vilka möjligheter vi har att fortsatt satsa och investera i verksamheten vi har.

Anledningarna är bland annat ett sportsligt svagt 2024 i jämförelse med 2023 och en nyanställd tränare (Paco Johansen) som sparkades sex månader senare. Dessutom stod Häcken inte för lika stora spelarförsäljningar som 2023.

- Jag tycker att det är viktigt att prata om fotbollsekonomi över en längre period än enskilda år. Tre- till femårsperspektivet är mycket mer relevant och rättvisande. Det kanske blir extra tydligt för oss som än så länge inte skriver ner några spelare i balansräkningen, utan skriver ner dem direkt. Då slår det naturligtvis väldigt hårt enskilda år där vi väljer att göra mycket investeringar i våra trupper - vilket vi gjorde förra året, säger Jodin.

Hur vill du beskriva Häckens ekonomi över ett längre perspektiv?

- Vi står oss väldigt starka där. Tar vi de fyra-fem senaste åren går vi i snitt plus med omkring tio miljoner kronor per år, då räknar vi ändå in pandemiår i den ekvationen. Så vi känner oss ganska trygga.

I början av 2025 såldes Romeo Amane, Ali Youssef och Jeremy Agbonifo. Dessa försäljningar - som inte bokförs förrän i nästa årsredovisning - täcker upp 25-miljonersförlusten, menar han.

- Läger ser annorlunda ut i dag jämfört med vad det gjorde den 31 december. Totalt sett känner vi oss väldigt trygga med vad vi gör och hur vi väljer att investera i vår strategi och klubb.

De totala intäkterna för BK Häcken, inklusive Gothia Cup och damlaget, hamnade på cirka 448 miljoner kronor. Någon ekonomisk oro finns inte i Hisingsklubben, understryker Jodin.

- Det blir fel att kalla det ett medvetet val, men vi väljer när vi är i Europakvalifikationer, vilket vi var i somras, att aktivt tacka nej till ett antal ganska bra bud på våra spelare för att vi vill ge oss själva chansen att nå ett gruppspel. Hade vi tackat ja där och då hade vi kunnat presentera ett helt annat resultat.

- Vi är en fotbollsförening och det yttersta syftet är inte att göra plusresultat. Däremot vill vi ha en stark ekonomi som gör att vi kan satsa på verksamheten - och det tycker vi att vi har.

Vad budgeterar ni för under 2025?

- Vi är inte riktigt klara, men vi ser definitivt en plusbudget och jag skulle gissa att den ligger i storleksordningen 15 miljoner kronor.

Hur står ni rustade ekonomiskt för att kunna fortsätta satsa på era lag?

- Vi stod starkare för ett år sedan, men annars har vi aldrig stått starkare i klubbens historia. Vi känner oss trygga med den positionen vi har.

- Vi har en stark kassa och en outnyttjad balansräkning, eftersom vi inte har några spelare alls där. Totalt sett är vårat ekonomiska läge väldigt bra och starkt, vilket ger oss en grund att fortsätta vara bra.

BK Häcken (koncernen och BK Häcken FF) presenterade samtidigt ett eget kapital på 82 miljoner kronor, med 80 miljoner likvida medel.