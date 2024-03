Beskedet: Djurgården presenterar plusresultat för 2023

På onsdag nästa vecka anordnar Djurgården sitt årsmöte. Nu har man släppt sin årsredovisning, där klubbens ekonomiska resultat för 2023 framkommer.

Djurgården hade under 2023 en omsättning på 269 miljoner kronor, i jämförelse med 344 miljoner kronor under 2022.

Det sammanlagda resultatet i koncernen för kalenderåret landade på 51,1 miljoner kronor efter skatt och det innebär att klubben har ett eget kapital på 261,4 miljoner kronor, vilket är näst mest i Sverige – bakom Malmö FF.

"Det egna kapitalet är tillfredsställande, och ambitionen är att rörelseresultatet skall vara positivt före resultat från spelartransfers. Det är viktigt att styrelsen och ledningen även fortsatt fokuserar på att följa utvecklingen av resultatet och det egna kapitalet samt likviditeten. Styrelsens bedömning är att finansieringen för kommande år är säkerställd", skriver Djurgården i sin årsredovisning.

På minussidan finns en del intäktsposter som minskade, där bland annat publikintäkterna minskade med 14,7 miljoner kronor under 2023. Minskningen förklaras av färre spelade hemmamatcher i Conference League, där man tog sig hela vägen genom kvalet och in till gruppspelet under hösten 2022.

Posten för transferintäkter minskade även den under 2023. Intäkterna uppgick under 2023 till 52,9 miljoner kronor, att jämföra med 57,6 miljoner kronor under 2022.