Beskedet: Elfsborg-trio missar mötet med ÖFK

Robert Gojani, Jon Jönsson och Frederik Holst. Samtliga missar Elfsborgs möte med Östersund under måndagen.

Varken Robert Gojani, Jon Jönsson eller Frederik Holst kommer till spel för Elfsborg hemma mot Östersund. Detta meddelar Elfsborg på söndagen då man presenterar sin trupp till matchen.

Jönsson ådrog sig en hjärnskakning i mötet med Djurgården och rehabiliterar fortfarande för att komma tillbaka. Holst missar ÖFK-mötet då han är sjuk och på sin hemsida skriver Elfsborg att Gojani inte finns med i truppen på grund av ”rehab”.

Elfsborg är inne i en svag period i allsvenskan. På de senaste tio matcherna har laget från Borås bara vunnit en match.

