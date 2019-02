Beskedet som kan få Bajen att drömma om Dibba: "Vet inte vad det innebär"

I somras såldes Pa Dibba från Hammarby till Shenzhen FC. Där har forwarden bara noterats för en match i A-laget - och klubben tog dessutom klivet upp i högstaligan till 2019 vilket kan innebära en ökad satsning och göra situationen än tuffare för Dibba. I Kina får nämligen bara tre utländska spelare användas i en och samma match, vilket gör att klubbarna i landet sällan har särskilt många spelare i den kategorin i sina trupper.

Hammarby har inte gjort någon hemlighet av att man är intresserat av att plocka tillbaka 30-åringen och att man följer hans utveckling i Kina.

- Honom håller vi kontakt med. Sen vet jag inte riktigt vad som händer med honom. Transferfönstret i Kina stänger senare (28 februari). Det beror ju på hans situation, sa sportchefen Jesper Jansson till Fotbollskanalen i dagarna.

Huvudpersonen själv sa i en intervju med Fotbollskanalen i oktober att han gärna vill spela för Hammarby igen någon gång i framtiden. Och kanske kan en nyhet som presenterades under lördagen skvallra om vad som är på väg att hända med Dibba i Shenzhen. För nu har nämligen den kinesiska klubben offentliggjort att man gjort klart med två utländska spelare, Ole Selnæs och Cheickh M'Bengue, från Saint-Étienne.

Det här innebär att Shenzhen har fyra utländska spelare i sin trupp. Utöver Dibba och de två nyförvärven finns colombianen Harold Preciado, som var ordinarie i Shenzhens anfall den senaste säsongen.

Fotbollskanalen har sökt Hammarbys sportchef Jesper Jansson i ärendet för att höra om han vet vad Shenzhens värvningar innebär för Dibbas situation och för Bajens del i frågan. I ett sms skriver Jansson:

"Vet inte ännu vad det innebär. Vi får se!".

OFFICIAL: CSL newly Shenzhen FC have completed the signing of two players from Ligue 1 side AS Saint-Étienne, Norwegian midfielder Ole Kristian Selnæs (24) and Senegalese defender Cheikh M'Bengue (30). pic.twitter.com/L3fZYYeBRg