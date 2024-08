Beskedet: Wiklund slutar i AIK

IF Elfsborg

Johannes Wiklund har haft en rad olika roller i AIK sedan han kom till klubben 2007. Bland annat ungdomstränare, ungdomskoordinator, akademichef, sportchef för damlaget och assisterande sportchef för herrlaget.

Sedan januari 2023 har han agerat som verksamhetschef med ansvar för staben på Karlberg. Det är en roll han lämnar den sista september. Det meddelar de svartgula under fredagen.

- Mina nästan 17 år i AIK har varit lärorika, och jag tar med mig minnen för livet. Jag kom som en ung man och det har varit en ynnest att få växa tillsammans med klubben, och att under den resan få en lika bred som spetsig erfarenhet av många olika roller inom fotbollen för såväl knatte som ungdom, som elit och bredd.

- Det jag tar med mig framförallt är kraften som finns i en rörelse när man går tillsammans i en riktning, och glädjen jag haft över att jobba tillsammans med så många kompetenta kollegor som jag haft förmånen att lära känna. Tack för allt, säger Wiklund till AIK:s hemsida.

Fredrik Söderberg, vd och klubbdirektör:

- Johannes har varit en del av AIK Fotboll under tre olika decennier. Under hans 17 år som verksam i klubben har han haft ett flertal olika roller och alltid utfört arbetet med hög noggrannhet och kvalitet. Hans rutin inom föreningsverksamheten, våra akademier och elitfotbollen kommer lämna ett stort tomrum efter sig. Vi önskar Johannes all lycka i sin fortsatta karriär.

Hur Wiklund kommer att ersättas framgår inte av AIK:s pressmeddelande.