Beslut om allsvenskan närmar sig - nytt klubbmöte under onsdagen

Svensk Elitfotboll har kallat till ett nytt klubbchefsmöte under onsdagen. Och fortsatt är planen att fatta beslut om seriestarterna innan helgen. - Vi har ett möte i dag, bekräftar generalsekreteraren Mats Enquist för Fotbollskanalen.

I måndags höll ligaorganisationen Svensk Elitfotboll i ett extrainsatt klubbchefsmöte, som samtliga lag i allsvenskan och superettan deltog i. Då diskuterade man hur seriestarterna ska hanteras med anledning av coronavirusets spridning. Några premiärer i början av april ser det inte ut att bli och efter mötet meddelade Sef att klubbarna är överens om en så "sen spelstart som möjligt för att uppnå syftet att kunna spela ligorna med publik när det är möjligt med hänsyn taget till myndigheternas beslut".

Ett alternativ som presenterades då var att dra igång serierna i början av juni. Men då var EM ännu inte formellt uppskjutet, men under tisdagen fattade Uefa beslut om just det och det öppnar alltså upp kalendern för svenska ligor. Enligt Aftonbladet är planen just nu att allsvenskan ska ha premiär i början av juni och att sista omgången ska spelas i slutet av november. Det skulle innebära ett tajtare matchschema än vanligt.

Tidigare i veckan berättade Svensk Elitfotbolls generalsekreterare Mats Enquist för Fotbollskanalen att ett beslut är att vänta under torsdagen eller fredagen den här veckan. Och den planen står fast.

Under onsdagen kommer ett nytt klubbchefsmöte att hållas för att ta nästa steg i processen.

- Vi har ett möte i dag och som vi tidigare sagt räknar vi med att kommunicera vad vår uppfattning blir i slutet av den här veckan, antingen torsdag eller fredag, säger Enquist till Fotbollskanalen.

I måndags förklarade Enquist för Fotbollskanalen att klubbarna har följande prioriteringsordning:

- Nummer ett är göra allt som går för att spela ligan med publik. Nummer två är att om det inte går så får vi titta på vad vi kan göra för att spela kortast möjliga tid utan publik. Det enda vi inte vill hamna i är att vi ska behöva ställa in säsongen helt och hållet. Då har vi misslyckats helt.

Formellt sett är det Svenska Fotbollförbundet som till sist fattar beslut i frågan.