Beslutet: Mötet mellan Helsingborgs IF och Djurgården spelas som planerat

Förbundets tävlingskommitté har bestämt sig. Det blir match mellan Helsingborgs IF och Djurgården under söndagen. - Jag tycker det är oerhört illa skött, säger HIF:s ordförande Krister Azelius till Fotbollskanalen.

Helsingborgs IF har drabbats av ytterligare coronafall vilket gjort att klubben skickat in en hemställan till Svenska Fotbollförbundets tävlingskommitté för att be om att få matchen uppskjuten.

Därefter var det i går, lördag, många bud om det skulle bli någon avspark på Olympia under söndagen eller inte.

Nu har tävlingskommittén fattat ett beslut. Det kommer att bli match, som planerat, med avspark 14.30.

Helsingborgs ordförande, Krister Azelius, är allt annat än glad över beslutet:

- Ungefär samtidigt som när Djurgården gick ut med det på Twitter så fick vi beslutet att matchen ska spelas, säger han till Fotbollskanalen.

På sin hemsida skriver SvFF följande om beslutet:

"SvFF:s tävlingskommitté (TK) har bedömt att matchen Helsinborg-Djurgården kan genomföras. TK har stor tilltro till det protokoll och de säkerhetsåtgärder som SEF-klubbarna har enats om för att uppnå smittsäkra arrangemang.