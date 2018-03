Beslutet: Omoh stängs av i två matcher

Det var i svenska cupens kvartsfinal mellan AIK och Örebro som Michael Omoh visades ut i den första halvleken. Anfallaren kom i full fart och stämplade olyckligt Jesper Nyholm rakt över benet. AIK-backen drabbades av ett benbrott och missar hela säsongen.

Svenska Fotbollförbundets disciplinnämnd sammanträdde under tisdagen och tog då upp Omohs avstängning. Nu har beslutet kommit: anfallaren stängs av i två matcher.

"Efter att ha tagit del av anmälan, spelarens yttrande samt matchvideon konstaterar Disciplinnämnden att spelaren kommit in i situationen med hög fart och på ett sätt som äventyrat motspelarens säkerhet. Spelaren har därmed gjort sig skyldig till allvarligt otillåtet spel och ska därför stängas av. Motspelaren har fått en ovanligt olycklig skada men nämnden anser att avstängningen kan begränsas till två matcher", skriver disciplinnämnden i sitt beslut.

Avstängningen innebär att Omoh missar mötena med Gif Sundsvall och IFK Norrköping.

Efter tacklingen på Nyholm var Omoh bedrövad:

- Jag är förkrossad. Det är en så olycklig situation. Jesper är min vän utanför planen, det är väldigt tråkigt och olyckligt att jag bröt hans ben. Det var en 50-50-boll, jag kom in sent och det var inte meningen att det skulle bli så. Jag skulle aldrig göra så mot någon person med vilje, även om jag inte känner personen. Jag mår inte bra just nu, sa anfallaren efter matchen.

Disciplinnämndens ordförande Kerstin Elserth om beslutet:

- Vid röda kort för allvarligt otillåtet spel, som vi brukar kalla för brutalt spel, brukar bestraffningen ligga på en till två matcher, säger hon till Fotbollskanalen.

Har man tagit in spelarens uppsåt i bedömningen?

- Man kan inte säga här att han har något uppsåt att skada den andra spelaren.

- Rent allmänt kan man säga; man kommer in med för hög fart, med dobbarna före och så får man ett rött kort. Det är en annan sak om det händer när matchen är avblåst.