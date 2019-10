Besvikelse hos Djurgården: "Men vi var överlägset det bästa laget"

Tre minuter i den andra halvleken fällde Djurgården mot Hammarby under söndagen. I den 53:e minuten nickade Nikola Djurdjic in 1-0 och i den 56:e minuten placerade Alexander Kacaniklic in 2-0. Därefter fick Bajen sin lagkapten Jeppe Andersen utvisad och Djurgården tryckte på för en upphämtning. Med en kvart kvar att spela reducerade hemmalaget, men närmare än så kom de inte en poäng. Matchen slutade 2-1.

- Första halvlek var relativ jämn. Jag tycker att vi borde ha straffat Hammarby. Vi vann duellspelet. Men däremot hade vi en oskärpa kring deras straffområde. Definitivt borde vi ha sårat Hammarby på de lägen vi fick. De var ganska ihåliga några gånger, säger Djurgårdens tränare Thomas Lagerlöf.

Lagerlöf är inte nöjd med Bajens 2-0-mål.

- Framför det andra målet tycker jag att vi gav bort, lite enkelt.

- Sen stod vi för en bra forcering så totalt sett tycker jag att vi gjorde en bra match, men det är så här i fotboll ibland. Vi reducerade ganska tidigt och skapade ett väldigt bra tryck. Hammarby hade knappt kontroll på bollen över huvud taget, men den ville inte in. Det är surt som bara den men totalt sett gjorde vi en bra insats.

Djurgårdens högerback Aslak Fonn Witry var nedstämd efter slutsignalen, men han är inne på en liknande linje som Lagerlöf.

- Det är tufft. Det är fruktansvärt tufft. Jag tycker att vi följde matchplanen i 86 minuter och vi var överlägset det bästa laget, men dessvärre är det mål som avgör fotbollsmatcher, säger Witry.

Vad hände under de minuterna som Hammarby gjorde mål?

- Det var lite dålig kommunikation... jag vet inte. Det gick snabbt och vi var inte tillräckligt påkopplade de få minuterna. Annars tycker jag att vi spelade riktigt bra och gjorde många bra saker. Det är tufft. Men vi har fortfarande allt i egna händer.

I och med söndagens resultat (Malmö FF besegrade IFK Göteborg) har Djurgården nu tappat serieledningen. Laget är tvåa, på sämre målskillnad än MFF, med tre omgångar kvar att spela.