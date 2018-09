Bild på Segui använd av polisen – för att exemplifiera brott: ”Kränkt och förolämpad”

Johan Segui, tidigare ordförande i AIK Fotboll, har släppt en självbiografi, titulerad kort och tid

I ett kapitel, som Fotbollskanalen tagit del av, skriver Segui om det som han uppfattade som trakasserier och lögner mot honom. Bland annat visas en bild upp från vad som ser ut att vara ett föredrag från polisen Fredrik Gårdare, som leder myndighetens aktionsgrupp mot otillåten påverkan och kriminalitet inom idrotten. På bilden, med Gårdares namn längst upp (han syns dock inte själv på den aktuella bilden), ses rubrikerna ”Violence, narcotics, threats and harassment different levels in sport, matchfixning, gangs of hooligans, organised crime groups, actors in economic crime”. Vid sidan av rubrikerna återfinns dessutom en bild på ett antal maskerade personer – och en cigarrökande Johan Segui.

”Maktmissbruk, tjänstefel, förtal, missbrukande av ställning, ärekränkning, trakasserier, i en och samma bild. En bild kan verkligen säga mer än tusen ord. Utan skrupler, utan moral eller kompass. Trodde först att det var ett skämt, att någon photoshoppat när jag fick bilden. Men det var på fullt allvar den här bilden användes i en presentation på diverse seminarier eller informationsträffar. Av en myndighet vars uppgift är att skydda medborgarna mot de som bryter mot lag och ordning. Vem anmäler man det till?”, skriver Segui i boken.

Segui gästar den här veckan podcasten ”Lundh”. Segui är aldrig dömd för något brott men har heller aldrig hymlat med att han ofta var beväpnad under tiden i Hells Angels och att han under sin tid som AIK-supporter deltagit i slagsmål.

I podden säger han så här om bilden:

- Irriterad är jag absolut inte. Jag är kränkt och förolämpad och ifrågasättande. Jag utgår ifrån att det är ett stort misstag, och jag förväntar mig en klar och tydlig ursäkt, för så beter man sig inte.

Har du framför det till honom?

- Nej, det har jag inte gjort.

Men det kommer nu i boken?

- Ja, det är tydligt. Man ska inte beskylla folk för saker. Jag är jättetydlig när jag skriver det här: om jag blir hotad och trakasserad så är det någon jag ska vända mig till. Hur fan gör jag här då? För om det här inte är trakasserier…? Jag är tydlig i den här boken med rubriksättning. Jag tror att det är två bilder till, och där är det maskerade människor, men så har man tagit en bild från min Facebook och lagt ut. På riktigt, liksom? Hittar de en random bild? Nej, det är klart att de inte har gjort, de har specifikt lagt ut min bild där. Varför gör man det och vad är syftet med det? Det är inte okej någonstans. Du hade blivit skogstokig om din bild hade hamnat i det sammanhanget.

Fotbollskanalen har varit i kontakt med Fredrik Gårdare, som inte vill kommentera.

- Nej, det har jag ingen kommentar kring. Han har inte hört av sig angående detta.

Men det stämmer att du använt en bild på honom när du hållit föredrag?

- (Tystnad) Ja, jag tror nu att jag… nu kommer jag inte ihåg detta tillfälle men… Jag har ingen kommentar runt det.

Men vad var det du ville visa med bilden på Johan Segui?

- Det är ingenting som jag vill kommentera.