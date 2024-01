Bilderna visar: Bergvall är på plats i Barcelona

Det fortsätter komma uppgifter kring Djurgårdens mittfältstalang Lucas Bergvall. Men Barcelona har suttit i framsätet i dragkampen om talangen, och på tisdagen kom nya uppgifter från transferjournalisten Fabrizio Romano.

I ett videoklipp på X som journalisten delat skymtar man Bergvall tillsammans med sin familj i staden.

Enligt uppgifter ska de träffa Barca-ledningen för att färdigställa övergången med Djurgården.

Journalisten hävdar också att Bergvall ska äta lunch med Barca-legendaren Deco, som är sportchef i klubben.

När Fotbollskanalen når Djurgårdens sportchef Bosse Andersson är han något kryptisk. På frågan om Bergvall befinner sig Barcelona svarar han så här:

- Det kan ligga något i det, jag är inte på plats i Barcelona. Men jag kan förstå att det spekuleras om att han är där, säger han och fortsätter:

- Vi har ingen stress i det, och det har inte familjen heller.

Tidigare under dagen kom det även uppgifter från Sky att Tottenham ville göra ett sent försök att sno åt sig Bergvall, för att sedan låta honom spela i klubbens akademi.

På sistone har stor del av rapporteringen kring Bergvall handlat om huruvida han kommer att hamna hos Barcelona under vintern och för några dagar sedan uppgav den tyska sajten Fussbal.news att han har gjort sitt val, nämligen just Barcelona. Men då uppgav sajten vidare att Bergvall skulle ha varit öppen för att stanna i Djurgården under den första halvan av 2024, för att sedan ansluta till den katalanska klubben till sommaren.

Även Eintracht Frankfurt har varit med i dragkampen om supertalangen, enligt uppgifter.

Bergvall har kontrakt med Djurgården över 2025. Han har gjort 29 matcher med “blåränderna” – efter flytten från IF Brommapojkarna inför förra säsongen.

🔵🔴🇸🇪 Lucas Bergvall, in Barcelona with his family today to meet with Barça board.



He’s having lunch with Deco, as revealed by @JijantesFC.



↪️ Negotiations at final stages between Barça, Djugården and Bergvall.pic.twitter.com/HwbfjIpmJg