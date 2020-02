Billborn efter Hammarbys kryss: ”Det blir kaninbursfotboll – ingen ordning på någonting”

Hammarby kryssade mot FC Flora under lördagen. Vad tyckte tränaren Stefan Billborn om matchen? - Det blir kaninbursfotboll. Vi har ingen ordning på någonting, säger han till Hammarbys hemsida.

Hammarby spelade under lördagen sin tredje match under försäsongen när de kryssade, 1-1, borta mot estniska FC Flora. Hammarby förde spelet under den första halvleken, men efter att motståndarna gjort 1-0 efter en kvar i den andra blev spelet mer jämt och efter matchen var tränaren Stefan Billborn inte helt nöjd med insatsen.

- Det känns som att vi är bättre och driver matchen även om vi inte är så speciellt bra, vi skapar ju inga målchanser. Första femton i andra är vi efter förutsättningarna bra. Sen känns det som att deras mål kommer från ingenstans och efter det blir kaninbursfotboll istället. Vi har ingen ordning på någonting, spelet går fram och tillbaka jätteintetsägande och riktigt, riktigt dåligt. Det känns som att vi håller på att spela bort det också, säger han till Hammarbys hemsida.

Billborn ser dock vissa ljusglimtar med matchen, även om han hoppas att försäsongen snart vänder till det bättre.

- Inga skador och 45 minuter för Aron Johannsson och Alexander Kacaniklic som inte har spelat innan, de skulle säkert klara lite till. Så nu släpper vi upp (träningen) lite så vi hoppas att det ser ljusare ut så att vi slipper samma försäsong som de senaste två åren, för annars tror jag att jag hoppar från Tranebergsbron.

Tränaren menar att det under vissa delar av försäsongen blir svårt att få spelet att stämma, eftersom laget bitvis ligger i hård träning och att det kan påverka resultaten.

- Man vill att vi ska spela fin fotboll hela tiden och att vi ska göra det bra men vi sprang extra löpningar så sent som i går, det går inte att förvänta sig att det ska se bra ut. Spelarna gör det bra, ibland hoppas man att huvudet är mer på plats kanske, men det är lätt att kroppen styr huvudet än tvärt om och att det inte blir så bländande hela tiden.

Hammarby kommer på onsdag att åka till träningsläger i Portugal, där de ställs mot Slavia Prag och Farense, innan de inleder svenska cupens gruppspel mot Varberg den 24 februari.