Billborn känner förtroende - men: "Mår lite risigt hela tiden"

Många trodde att Hammarby och Malmö FF skulle kriga om de två översta platserna inför den här säsongen.

Ett av lagen gör det, det andra ligger på sjundeplats.

Och det är Hammarby som parkerar i mittenskiktet.

Bajen har gått knackigt, bara i de två senaste omgångarna har det blivit kryss mot bottenlagen Falkenbergs FF och Helsingborgs IF.

Men Stefan Billborn, tränare i Hammarby, känner fullt förtroende från klubbledningen - trots de svaga resultaten.

- I en fotbollsklubb fungerar det såhär: Antingen har man fullt förtroende eller så har man ingenting alls. Det finns inget litet förtroende. Så det känner jag (fullt förtroende), absolut. Jag hoppas att de (klubbledningen) säger samma sak, säger Bajen-tränaren.

Hur mår du då?

- Det är nackdelen med det här jobbet. När sista matchen är spelad tycker jag att man mår ganska bra. Sedan, oavsett om man vinner, så har man alltid någonting att förlora, även om det är en medalj, en Europaplats eller topplacering. Man kan hela tiden titta nedåt. Man måste nog vara lite självplågande om man är tränare.

På söndag ställs Hammarby mot Djurgården, som ligger på fjärdeplats, i ett Stockholmsderby. Hur Billborn upplever pressen inför matchen?

- Man mår ju lite risigt hela tiden när inte spelet stämmer. Det ligger utanför mitt beslutsfattande. Skulle man sitta och tänka så tror jag att det blir ännu mer fel. Blir man rädd som tränare får man rädda spelare. Det är en realitet i fotbollen i dag. Jag vet att jag har sagt det hela tiden - även när det gick bra - att man är väldigt nöjd när det går bra, men det är lätt att tänka kortsiktigt åt andra hållet. Det är inte mitt beslut, säger Billborn med ett lätt skratt.

Har du pratat något internt med Jesper (Jansson, sportchef) om vad ni ska förbättra?

- Det gör vi hela tiden. Också att vi gör det på rätt sätt. Det kan också vara så i en sådan här situation att man vill göra en massa "quick fix". Men då måste man väga det mot vad det gör, om det är så att man börjat bygga på någonting och vill fortsätta bygga på det. Att man kanske inte ser det tre matcher framåt hela tiden, utan att man ser det som ett led i en process. Och det är ju en djävulsk konstig säsong det här.

Hur skulle du summera din tid som tränare för Hammarby såhär långt?

- Jag vet inte. Jag var en kastrull efter fem matcher förra året också. Sedan tror jag att förväntningarna var mycket högre i år. Jag tror att det här med att man inte får gå på matcherna innebär att det blir mer liv på sociala medier, även om jag inte läser något på sociala medier av ren självbevarelsedrift. Även när det går bra (gör jag inte det). Jag tror inte att man är så bra att höra varken att man är någon demontränare eller värsta sopan. Men jag tror att det här runtomkring piskas på på ett helt annat sätt eftersom det inte finns någon arena att få utlopp för det. Jag tror att man måste vara lite balanserad där som spelare, ledare och som klubb. Faktiskt.

Hammarby slutade ifjol trea i allsvenskan, endast en poäng bakom Djurgården som vann SM-guld. Då var det en stark höst som bäddade för topplacering. Billborn anser att jämförelsen mellan fjolårets upplaga och årets haltar, framför allt på grund av att spelarmaterialet inte är detsamma.

- Vi har inte samma spelare som förra året och det tror jag många glömmer bort. Det var någon som sa att vi hade en eller två poäng mer förra året än vad vi har nu. Hade vi vunnit mot Falkenberg hade vi haft samma poäng som förra året på lika många matcher. Men förra hösten hade vi (Nikola) Djurdjic (nu i Chengdu Better City) i kanonform. Vi hade (Muamer) Tankovic som var stekhet, nu är han på väg bort. (Alexander) Kacaniklic var direkt svag under våren, men var vår bästa spelare under hösten, och han har inte kommit igång. Simon Sandberg har haft problem med sin höft sedan februari, han tappar kraft och orkar bara spela en halvlek, säger Billborn och fortsätter:

- Det är ganska stora avbräck som jag tror att man tänker: "Ja, man spelade så frejdigt förra året". Nu har vi spelat med Aimar Sher och Gustav Ludwigson som har gjort det jättebra, men man får lite annat då. "Abbe" Khalili har spelat tia, och då får vi lite defensiv stabilitet, men kanske inte samma flyt och kombinationsförmåga som vi kanske hade fått med "Mujo" i storform. Paulinho är en spelare som skulle (kunna bidra med det), men han har börjat säsongen skadad. Jag tror att man måste titta på vad det är för lag som spelar. Vi tycker att vi blir bättre, bättre och bättre, men att vi måste transformera vårt bollinnehav till fler målchanser är helt uppenbart.

I spelet tycker Bajen-tränaren att det har sett bättre ut de senaste fyra matcherna. Enligt Billborn är topparna höga, men dalarna är alltjämt för djupa. Samtidigt vill han - till skillnad från Bartosz Grzelak, tränare i stadsrivalen AIK - inte kalla Hammarby för ett mitten- eller bottenlag.

- Jag tror att man ska vara lite försiktig med vad man betecknar, och som tränare i synnerhet. Två vinster i den här tabellen nu så kan man ligga på Europaplats. Det är så mycket kryss i matcherna, så den (tabellen) rör sig hela tiden. Jag skulle absolut inte beteckna oss som ett bottenlag. I deras sits kanske det stärker dem, att "vi måste jobba här och nu". Men det epitet tror jag inte att man ska sätta på sig. Vi ligger väl någonstans i mitten och seglar. Vi pendlar så mycket i prestation, att vi kan vara fullständigt dominanta mot Häcken borta i 30 minuter och sedan kan vi vara nedtryckta mot "you name it", något lag i botten. Det är där vi ligger och sprakar. Det är nog lite jobbigt för oss som lag. Vart befinner vi oss egentligen? Vilka bitar ska vi jobba med? Jag tror vi måste förstärka det som är bra och försöka förlänga det.

Nu är det Djurgården som står för motståndet. Hammarby har förlorat ett derby den här säsongen, mot AIK med 2-0, och Billborn ser fram emot matchen.

- Det är klart att det känns lite att det är derby. Hoppas att det blir lite derbykänsla också med tanke på att det inte är någon publik. Det är stor skillnad. Jag hoppas att det blir det. Det ska bli kul. Jag tycker att det är kul att det är lite extra.

Men han vill inte kalla det en måstematch.

- Jag tror inte det finns någon måstematch. Det tror jag inte. Det handlar om att tabellen sätter sig efter 30 omgångar och de två senaste åren som jag har varit med har vi varit väldigt varse om det. Det värsta var väl 2018 när Malmö sparkade Magnus (Pehrsson) i omgång tio och sedan hade Daniel (Andersson) hand om laget någon match, bland annat mot oss, och sedan gick de som tåget och gick om oss i den sista omgången. Jag vet inte hur många poäng de var efter oss när de slog oss i omgång tio eller elva. Däremot tror jag Malmö och Norrköping gör upp om det (i år), kanske att Djurgården kommer lite smygande.