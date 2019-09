Billborn om Rodic: "Han har inte varit i dödsskuggans dal - men han har inte haft det lätt"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

STOCKHOLM. Vladimir Rodic sänkte AIK. Detta efter en hel del matcher på bänken i år. - Det är många som hade vikt ner sig i den sitsen som han har varit i, säger Bajen-tränaren Stefan Billborn till C More.

Hammarby besegrade under söndagskvällen AIK med 2-1 på Tele2 Arena. Detta efter två mål av Vladimir Rodic, som även blev målskytt i förra omgången mot IFK Göteborg. Rodic har under den här säsongen främst fått inhopp, men fick nu chansen från start igen för andra matchen i följd och levererade. Två starter, tre mål är därmed just nu ytterns facit i år i allsvenskan.

Bajen-tränaren Stefan Billborn gav efteråt yttern lovord.

- Jag sa det inför Göteborg också att vi egentligen har gått runt på fem spelare på fyra platser och han har egentligen varit nummer sex. Han är en lite annorlunda spelartyp än de andra. Han är lite rakare, inte lika duktig på att hålla i bollen, men är snabb och jobbar otroligt hårt. Det är många som hade vikt ner sig i den sitsen som han varit i.

På presskonferensen utvecklade Billborn sitt resonemang:

- Han står för lite egenskaper som de andra egentligen inte har. Han är rakare, kraftfull, har ett bra skott och en otroligt bra inställning. Han är alltid positiv och glad. Jag unnar honom verkligen att få kliva fram och få sin beskärda del av ljuset. Han har inte fallit i dödsskuggans dal, men han har inte haft det lätt, säger tränaren.

Vladimir Rodic är nu totalt noterad för fem mål på 16 matcher i år i allsvenskan.

