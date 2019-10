Billborn ser tuff - men möjlig - uppgift mot Malmö: "De är jävligt tunga att möta"

När Hammarby går ut på Tele 2 arena under söndagen kommer det vara ett serieledande Malmö FF som står för motståndet. Stefan Billborn menar att motståndet är ”allsvenskans bästa lag i många avseenden” och att deras meriter talar för sig själva.

- Deras styrkor är att alla spelare är ganska bra på allt. De har en bra fysik, de är snabba och de har en bra teknik också. Det är så överlag, vilket gör dem jävligt tunga att möta. Dessutom är de väldigt duktiga på att skapa mycket på de chanser som dyker upp, eftersom de har den kvalitén. Så man får inte ge dem för mycket chanser, för då smäller det, säger Hammarbys tränare till Fotbollskanalen.

Är det svåra i en sådan här match att inte ge Malmö de chanserna?

- Det är det att man måste värdera lite mer när man har bollen och man måste vara noggrannare och det är så det är. Man måste skruva upp farten, inte bara i fötterna utan även i huvudet. Beslutsfattandet måste gå fortare och bli rätt.

Billborn menar också att det finns likheter mellan sättet som Malmö spelar på och sättet som AIK spelar på. Bägge lagen har liknande formationer men AIK spelar ett mer täckande försvarsspel, medan Malmö spelar ett mer pressande och aggressivt försvarsspel.

- Det ger för-och nackdelar. Givetvis kan de få bett högre upp i plan och vinna bollen högre upp i plan. Risken är att man blir mer exponerad bakom wingbacksen än vad AIK blir. Malmö har också en tendens till att de lämnar sin. Forwards deltar inte i heller i försvarsspelet i samma utsträckning. Malmö lämnar de lite högre upp vilket gör att de är lite farligare på omställningar än vad AIK är, åtminstone initialt, menar tränaren.

Men trots att han menar att det är en svår uppgift för hans Hammarby, så är Billborn hoppfull om lagets chanser att vinna.

- Jag tror att vi kommer att göra en bra prestation mot Malmö. Vi vet att om vi gör en bra prestation mot Malmö så har vi en bra sannolikhet att vinna matchen. Gör vi en lite svagare prestation då är den rätt liten, säger tränaren

Mötet mellan Hammarby och Malmö FF börjar 15.00 och sänds via C More.