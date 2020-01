Billborn tror på "ruggig" Johannsson - som siktar högt: "Vill slåss i toppen av skytteligan"

Hammarby föll med 4-0 mot FC Midtjylland i en träningsmatch under tisdagen. Då var forwarden Aron Johannsson det stora glädjeämnet för tränaren Stefan Billborn efter drabbningen.

- Jag är jätteglad över att han fick 45 minuter i den här matchen. Det är det som jag nästan är mest nöjd med. Det var inte bara klang och jubel från honom men det var absolut inte skitdåligt. Jag är jätteglad för hans speltid, säger Billborn och fortsätter:



- Jag tror att han kommer bli ruggig för oss i år.



Han är en annan spelare än den som kom i somras?

- Ja, det skulle jag säga. Ju mer försäsong vi kan få i honom desto bättre är det. Han har ju varit skadad från och till i tre och ett halvt år. Han har ju bevisligen varit alldeles, alldeles för bra för allsvenskan tidigare. Att man har haft nummer nio i Werder Bremen, det säger ändå någonting. Men för honom handlar det om att vara hel. Så all speltid på honom är ett plus.

Hammarby värvade in Johannsson, som 19 A-landskamper för USA på meritlistan, från just Bundesliga-klubben Werder Bremen i somras. Tidigare i karriären har han varit en pålitlig målskytt i klubbar som AZ i Nederländerna och Århus i Danmark men de senaste åren har alltså förstörts av skador. Ankelproblem har stört honom i Bajen, men efter fyra starter och sex inhopp i allsvenskan förra säsongen känner han sig nu redo för att ta sig an ett nytt år.

- För mig personligen känns det bra nu. Jag är positiv. Jag försöker lägga förra säsongen bakom mig och bara fokusera på den som kommer nu. Förhoppningsvis kan jag vara en stor del av det här laget framöver. Det är mitt mål och min ambition, att få spela varje match och minut. Jag ser fram emot det, säger Johannsson.

29-åringen spelade den första halvleken mot Midtjylland. I paus, när han byttes ut, stod det 1-0 till danskarna.

- Man kan se på den här matchen på många olika sätt. Men till syvende och sist är det här vår första match för säsongen för många spelare, och vi spelade mot ett av de bästa lagen i Skandinavien. De är mycket längre fram i sina förberedelser inför ligaspelet. Deras säsong drar igång igen om två veckor eller så.

- Vi spelade mot ett väldigt bra lag och vi kan ta med oss vissa positiva saker härifrån. Jag kan exempelvis personligen ta med mig att jag fick spela mina första minuter för säsongen och att jag gjorde det utan att skada mig. Så det är väl en bra sak.

Johannsson har delvis tränat för sig själv den senaste tiden.

- Jag har haft en liten muskelskada den senaste veckan. Så jag var borta förra veckan, tränade i går (läs måndag) och spelade 45 minuter nu. Det kändes bra. Skönt att vara tillbaka på planen. Jag vill ju spela så mycket som möjligt för att komma igång med laget och få till en relation till killarna ute på planen.

- Förra säsongen var inte så bra för mig personligen. Jag hade det svårt när jag kom hit. Jag var inte frisk. Men nu har jag lagt det bakom mig och fokuserar bara på den här säsongen. Jag vill vara en bra spelare för Hammarby.

Vad kan supportrarna förvänta sig av dig i år?

- Först och främst måste jag bara säga att supportrarna fortsätter att överraska mig. Nu spelade vi en träningsmatch men det är ändå omkring 2500 människor här och de sjunger och har det roligt hela matchen även fast vi låg under så stort. Supportrarna är bara fantastiska.

- Det jag kan säga är att jag kommer göra mitt allra bästa och jag ska försöka göra så många mål jag kan. Vi vill slåss för topplaceringarna i allsvenskan och jag vill slåss för topplatserna i skytteligan. Jag kommer göra mitt bästa för att lyckas med det.