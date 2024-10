Billborns dom efter tunga skadebeskedet: "Tråkigt - men kan bli väldigt bra"

Djurgårdens IF

I måndags hade Paulos Abraham ett finger med i bägge IFK Göteborgs mål när Gais besegrades i derbyt.

Samtidigt skadade sig Groningen-lånet illa - och under torsdagen kom det dystra beskedet:

Abraham, som är Blåvitts bäste målskytt i år, missar resten av säsongen.

Då stöttas han av sina lagkamrater.

- Det är jättesynd. Han har varit jätteviktig för oss. Han har varit jätteduktig både offensivt och defensivt, där han har kämpat stenhårt. Det är jättetråkigt för oss och för honom, säger mittbacksveteranen Gustav Svensson till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Men det är bara för honom att kämpa på. Det hade också kunnat vara ännu värre och en ännu större skada.

Tränare Stefan Billborn ger sedan sin syn på Abrahams skadebesked:

- Det är tråkigt. Men nu kommer någon annan att få chansen i stället. Det finns ingen anledning att lägga energi på sånt som man inte kan påverka, säger Billborn till Fotbollskanalen.

- Det är en bra spelare som försvinner men då får någon annan kliva in och axla den manteln.

Hur förändras dynamiken i laget när Abraham inte finns tillgänglig?

- Vi får se. Det är en jävla bra spelare som har gjort mycket poäng för oss. Men samtidigt, med någon annan spelare får man ofta in något annat. Vi kommer inte få in någon Paulos-kopia, men vi får in något annat.

- Det kommer bli bra. Han har varit mer eller mindre given eftersom att han har varit så bra, men nu får någon annan spela och vi kan ruska om lite. Det kan bli väldigt, väldigt bra.

På söndag ställs IFK Göteborg inför en ytterst viktig match i bottenstriden när IFK Norrköping, som precis som Blåvitt står på 27 poäng, väntar på bortaplan. Under fredagens träning turades främst Oscar Pettersson och Hussein Carneil om att spela på Paulos Abrahams position.

Stefan Billborn vill inte avslöja vem som kommer att spela där mot Norrköping, men berättar om alternativen som han ser inom truppen.

- De som kan spela där är "OP" (Oscar Pettersson), "Norre" (Gustaf Norlin), Hussein Carneil skulle kunna spela där. Emil (Salomonsson) skulle kunna spela på kanten också. Det är väl de vi har där spontant.

En ytterspelare som IFK Göteborg hoppas få tillbaka snart är Thomas Santos, som har missat de fem senaste matcherna med en muskelskada. Dansken tränade med laget under större delar av fredagsträningen, men huruvida han kan vara med i truppen mot Norrköping återstår att se.

- Jag vet inte än. Vi tar det lite dag för dag. Det kommer också ett uppehåll efter den matchen, så vi får se var vi hamnar. Det skulle kunna bli så, men i så fall är det som bäst ett inhopp.

Samtidigt missade både Ramon Pascal Lundqvist och Oscar Wendt fredagens träning. Det är däremot ingen fara med duon som endast höll till i gymmet för att ”hantera sin belastning” efter hårt matchande på senare tid, menar Billborn.

Detsamma gäller derbymålskytten Laurs Skjellerup, som lämnade både torsdagens och fredagens träning i förtur.

- Det är ingen fara. Vi spelar tre matcher på åtta dagar så vi bedömer att de behövde stå över träningen för att kunna använda dem (på matchen), säger Billborn.

IFK Göteborgs bortamöte med IFK Norrköping sparkar igång klockan 16.30 på söndag.