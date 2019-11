Billborns hyllning - Widgren en del i Tankovics succé: "Helt enorm passningsspelare"

Ingen har nog missat Muamer Tankovics framfart i år i allsvenskan. Mittfältaren har i år stått för 14 mål och sju assist, vilket varit en stor bidragande del i att Hammarby nu med en match kvar av säsongen - mot BK Häcken på lördag på Tele2 Arena - fortfarande har chans att ta SM-guld.

Hammarby-tränaren Stefan Billborn anser att det är Tankovic som är ”sin egen lyckas smed” och att han ska ha beröm för hur han har utvecklats, men nämner även vänsterbacken Dennis Widgren, som inte alltid får mest rampljus på sig i laget, som en orsak till Tankovics framgång.

- Jag tror att det är flera saker (som ligger bakom succén), dels att han (Tankovic) har en större förståelse för hur han ska sätta sig själv i olika ytor som är fördelaktiga för honom. I år har han spelat på kanten, medan han förra året spelade mer centralt, men hos oss har man också mer av en ”reset-position” från kanten som man utgår ifrån, vilket gör att man inte alls behöver vara en kantspelare för det. Sedan tror jag att Dennis Widgren är en jättestor orsak. Det är nog något som jag tycker att man inte riktigt tar i beaktning riktigt väl, säger Bajen-tränaren.

Billborn berättar att han ser flera kvaliteter hos sin vänsterback.

- Jag tycker att han är jättebra. Han är helt enorm som passningsspelare. Alla spelare har inte ”mega-egon” och kliver ut och tycker att de är störst, bäst och vackrast. Det är lätt att man kommer hit och får lite krökt rygg och så, men han kommer att bli ännu bättre. Han kommer att bli hur bra som helst, säger tränaren och fortsätter:

- Han kan spela bollar in bakom linjen mellan spelare när det är väldigt tajt. Han har en ”curvad” bredsida och kan skjuta in bollar, plus att han är bolltrygg och kan gå både på insidan och utsidan. Han kan också spela mellan linjer och behålla bollen. Neto Borges var till exempel ett tåg. Man visste inte riktigt vad som hände och det kan vara jättepositivt också, men det är svårare om du spelar ytter framför en sådan spelare därför att du då kanske får lite andra kvaliteter att spela in. Jag tror att han är en stor del (i Tankovics framgång) och jag tror inte att man ska underskatta det.

Widgren tar själv lovorden med ro.

- Det är väl kul att få beröm och det är ju Stefan som tar ut laget och sådär, så det är ju bra att man ligger bra till hos honom. Annars är det väl inget man går runt och tänker på. Det är bara att jobba hårdare och göra det bättre. Jag vet ju själv att jag har en nivå till i mig. Jag hoppas att jag kan få ut det under nästa säsong och göra en bra prestation på lördag, säger vänsterbacken.

Widgren tycker också att han under säsongen har hittat ett bra samarbete med Tankovic, samtidigt som han menar att det är lätt att spela med en, i hans tycke, så pass kvalitativ spelare.

- Jag tycker att vi förstår varandra bra. Jag vet vilka ytor han gillar och tvärtom. Det har fungerat bättre och bättre under året. ”Mujo” är ju också en av allsvenskans bästa spelare, så det gör det ganska lätt för mig att spela med honom också.

Hur ser du på din egen säsong?

- Jag hade väl en lite knackig inledning där jag missade hela försäsongen och sedan fick spela, men utan att formen var riktigt där. Då har Stefan varit där och pushat, vilket betytt otroligt mycket för mig personligen. Jag tycker att det har fungerat superbra hela året.

Vad känner du nu inför era förutsättningar att ta SM-guld?

- Vi ska vinna matchen och göra en bra prestation. Sedan får vi se hur långt det räcker. Häcken är samtidigt också ett bra lag och om folk tror att vi kan städa av dem med 5-0, 6-0 är det helt fel.

Även om Bajen är beroende av andra resultat för att ta SM-guld är en Europa-plats i lagets egna händer och nästan i hamn. Hammarby behöver förlora mot Häcken, samtidigt som AIK måste besegra Gif Sundsvall och ta in tolv mål för att Bajen ska missa Europa via allsvenskan.

Widgren ser fram emot att få spela i Europa igen, vilket han senast gjorde med Östersunds FK i Europa League, men känner framför allt att det är kul för supportrarnas skull.

- Ja, vi får se om vi kommer ut i Europa, men det skulle vara otroligt kul. De man gläds mest med är fansen som missade det förra året med en fjärdeplats och efter alla matcher som de gått på och med det stödet som de gett oss. Jag gläds mer med dem än för min egen skull.

Hammarbys möte med Häcken börjar klockan 13.00 på lördag och sänds på C More Live och streamat på cmore.se.