Binaku kämpar med positionsbytet - men lovar mycket mer: "MFF-fansen har inte sett den riktiga Egzon än"

När Egzon Binaku i vintras lämnade BK Häcken för Malmö FF så var det för att utmana Behrang Safari som vänsterback, i en affär som ryktades vara värd allt mellan fem och tio miljoner kronor. Än så länge har han spelat i 20 av 36 matcher, där han missade några med skada och av de 20 matcherna så har nio varit inhopp.

Han definierar sin säsong såhär långt som "blandat", med höjdpunkter mot Trelleborg (inblandad i två mål framåt) och Häcken. Däremot jobbar han fortfarande med att vara mer vänster vingback, som det har blivit efter Uwe Röslers systemskifte till 3-5-2.

- Jag tror vänsterback är lättare för mig, men vingback är också bra, man får springa mer då.

- MFF-fansen har inte fått se den riktiga Egzon än, men det kommer.



Redan i år?

- Det hoppas vi på.

Även Uwe Rösler kommer in på liknande saker: Binaku håller fortfarande på att anpassa sig, men att han också har en stark konkurrent i Sören Rieks.

- Han värvades som ytterback och vi spelar med vingbackar. Speciellt på den sidan brukar vi spela med en yttermittfältare som vingback, och på andra sidan spelar vi med en ytterback som vingback. Det är annorlunda dynamik.



- När vi spelar matcher med två ytterbackar så hamnar vi med fem i försvarsspelet. Då blir systemet lite för defensivt. När det gäller Egzon så är hans styrka att spela ytterback, och ta emot bollen i positioner på planen där ytterbackar är mer bekväma. På den sidan gillar vi att momentum högre upp, det plus att Sören Rieks gjorde det så fantastiskt.



- Vi har testat Binaku. Vi har startat med honom tre-fyra matcher. Speciellt mot Trelleborg, där han spelade 90 minuter så såg man att han kan anpassa sig väldigt bra till den positionen. Jag såg första landskampen för Albanien, där han spelade bra, och han kom tillbaka med självförtroende. Jag hoppas han kan visa det på planen när han spelar i morgon (läs: i dag).

Just landskamperna med Albanien lyfter även Binaku fram som en av de stora positiva sakerna med 2018. Binakus mål med 2018 var nämligen att ta sig in i ett landslag samt bli ordinarie i MFF. Än så länge har en av sakerna hänt.

- Det har alltid varit en tanke (med Albanien). Jag var med U21-EM med Sverige förra året, sedan har jag funderat på albanska eller svenska. Nu dök albanska ut och man vill ju ut på de scenerna också.

Han blev uttagen till Albaniens A-landslag redan för matcher i juni, men skadade sig då. Istället debuterade han under förra landslagsuppehållet med matcher mot Israel (1-0) och Skottland (0-2), där han spelade 90 minuter i bägge. Detta i en defensiv som innehöll en spelare från allsvenskan och fyra från italienska Serie A: Thomas Strakosha (Lazio) som målvakt, och en backlinje med Elseid Hysaj (Napoli), Berat Djimsiti (Atalanta), Frédéric Veseli (Empoli), ihop med Binaku.

Malmö FF:s trupp mot Kalmar FF: Johan Dahlin, Walter Viitala, Eric Larsson, Andreas Vindheim, Lasse Nielsen, Rasmus Bengtsson, Behrang Safari, Franz Brorsson, Egzon Binaku, Sören Rieks, Bonke Innocent, Samuel Adrian, Fouad Bachirou, Anders Christiansen, Oscar Lewicki, Romain Gall, Arnor Traustason, Marcus Antonsson, Markus Rosenberg.

Malmö FF möter i dag Kalmar FF, i en match som börjar 17.30 och sänds via C More.